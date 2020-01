UEFA bevestigt: Rode Duivels kiezen voor basiskamp in Tubeke YP

30 januari 2020

11u07

Bron: Belga 0 Rode Duivels Zoals verwacht slaan de Rode Duivels tijdens het EK voetbal van komende zomer hun tenten op in het nationaal oefencentrum in Tubeke, zo bevestigde de Europese Voetbalconfederatie UEFA.

De UEFA had de twintig reeds gekwalificeerde landen een deadline opgelegd om hun definitieve keuze voor het basecamp over te maken. Rusland, op 13 juni in Sint-Petersburg de eerste tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase, verblijft tijdens het toernooi in Novogorsk, ten noorden van Moskou. Ook tijdens het WK van twee jaar geleden was dat hun uitvalsbasis.

Denemarken kiest voor een basiskamp in Helsingor, zo'n 25 kilometer ten noorden van de hoofdstad Kopenhagen, waar in het Parkenstadion op 18 juni op de tweede speeldag België en het thuisland elkaar in de ogen kijken. Finland, op 22 juni op de slotspeeldag in Sint-Petersburg de laatste tegenstander in de groepsfase, slaat zijn tenten op in Repino, ten noorden van de Tsarenstad. Op het WK van 2018 verbleef daar Engeland en de accommodatie aan de Finse Golf leek voor dit toernooi ook even een mogelijkheid voor Roberto Martinez, totdat bleek dat deelnemende landen minstens vijf dagen voor hun eerste wedstrijd in het basiskamp moeten neerstrijken en dat Finland er al een optie had genomen.

Slechtst mogelijke scenario

De bondscoach was begin december immers meteen in actie geschoten, nadat er bij de loting in de Romexpo in de Roemeense hoofdstad Boekarest het slechtst mogelijke scenario uit de bus was gekomen. De loting besliste er immers over de Belgen de openingswedstrijd in hun groep in Sint-Petersburg tegen Rusland te laten spelen, met vervolgens een verhuis naar Kopenhagen voor het duel met Denemarken. Na die twee regelrechte uitwedstrijden moeten de Belgen terug naar Sint-Petersburg voor het slotduel met Finland, terwijl twee opeenvolgende duels in Sint-Petersburg ook tot de mogelijkheden behoorde. Als tussenoplossing lijkt de bondscoach, die het aantal vluchturen wil verminderen, voor een minikamp in Denemarken te kiezen, na de tweede groepswedstrijd in Kopenhagen. De eerdere plannen voor een oefenstage voor het toernooi in Noorwegen werden meteen naar de vuilbak verwezen, de bedoeling is om zoveel mogelijk tijd in Tubeke door te brengen.

Veel details zijn er nog niet, maar intussen werd wel duidelijk dat de Duivels in aanloop naar EURO 2020 nog vier oefenwedstrijden zullen afwerken: twee in maart tegen Europese ploegen en twee in juni. Tijdens de internationale break van 23 tot 31 maart is de kans groot dat die oefeninterlands op een lucratief toernooi in Qatar zullen worden gespeeld. "We willen zonnige omstandigheden zodat de Rode Duivels een beetje vitamine D kunnen opdoen", verklaarde de bondscoach eerder al. In juni volgen er opnieuw twee oefenwedstrijden, waarvan één uitwuifwedstrijd in Brussel.

Bij twee van de drie tegenstanders in de groepsfase ligt de planning al vast. Denemarken oefent op 31 maart in Londen tegen Engeland, Rusland en Finland kennen hun vier sparringpartners al. De Russen nemen het achtereenvolgens op tegen Zweden (28/03 in Solna), Moldavië (31/03 in Chisinau), Polen (02/06 in Warschau) en Servië (06/06). Finland oefent tegen Polen (27/03 in Wroclaw), Frankrijk (31/03), Zweden (04/06 in Solna) en Estland (07/06 in Tampere).