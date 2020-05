Exclusief voor abonnees Toen Duivels nog duiveltjes waren. Waarom Nacer Chadli in Nederland de schuilnaam Kaliffa meekreeg Redactie

27 mei 2020

13u50 0 Rode Duivels Nu wereldsterren, maar ooit gewoon jongetjes met dezelfde droom. Hoe begon de weg naar de top van onze Rode Duivels? Uit ons archief halen we de reeks ‘Toen de Duivels nog duiveltjes waren’ boven, met unieke jeugdportretten van onze gouden generatie. Vandaag: Nacer Chadli (30), na een prima seizoen bij Anderlecht op zoek naar een nieuwe ploeg.

Op de linkeroever van de Maas ligt Thier-à-Liège, een arbeiderswijk op de Luikse hoogte en in de schaduw van vier prachtig door de natuur heroverde terrils. Tien jaar geleden had je er nog twee rivaliserende voetbalclubs. In de winter van 1996 ging Nacer Chadli in de achtertuin van zijn grootmoeder bij FC Thier-à-Liège voetballen. Een jaartje eerder was Jonathan Legear begonnen bij de vijand, Jeunesse Sportive, 500 meter verder.

Na drie puike seizoenen kwam Standard, de club van Nacers dromen. Na een heel seizoen op links zei Nacer tegen Guy Dechamps: “Trainer, het was vreselijk om daar te moeten spelen, maar dankzij u heb ik er nu tenminste een linkervoet bij.” Toen ook zijn vriendje Axel overstapte, speelde er met Chadli, Carcela en Witsel bij die U11 plots een wel heel opmerkelijk trio.

