Toen Duivels nog duiveltjes waren. Kevin De Bruyne, de wittekop waar je niet naast kon kijken: “Hij kon met zijn calimerogevoel ontploffen van boosheid”

04 juli 2020

11u31 2 Rode Duivels Nu wereldsterren, maar ooit gewoon jongetjes met dezelfde droom. Hoe begon de weg naar de top van onze Rode Duivels? Uit ons archief halen we de reeks ‘Toen de Duivels nog duiveltjes waren’ boven, met unieke jeugdportretten van onze gouden generatie. Vandaag: Kevin De Bruyne (29), de metronoom van Manchester City, de voorbije dagen op een piëdestal geplaatst als Nu wereldsterren, maar ooit gewoon jongetjes met dezelfde droom. Hoe begon de weg naar de top van onze Rode Duivels? Uit ons archief halen we de reeks ‘Toen de Duivels nog duiveltjes waren’ boven, met unieke jeugdportretten van onze gouden generatie. Vandaag: Kevin De Bruyne (29), de metronoom van Manchester City, de voorbije dagen op een piëdestal geplaatst als “beste middenvelder ter wereld” . Terug naar de jonge jaren van De Bruyne.

“Een beetje als Jommeke, maar wel niet zo positief en vrolijk als de stripheld”, valt kleuterjuf Marianne met de deur in huis. “Alleen de speeltijd interesseerde hem. Maar elke speeltijd opnieuw eindigde hij alleen en gefrustreerd. Ik zie hem nog zo voor mij, alleen sjottend tegen de muur onder het afdak, zijn hoofd rood van boosheid.” Ook Ruben Marchand zag zijn vriendje op school regelmatig woest over de grond rollen over voetbalkwesties.

Kevin De Bruyne was een hoogbegaafd natuurtalent. Er werd nog kleuterturnen geprobeerd – best koddig, hoor, zegt mama Anne – maar vanaf de kleuterklas was het al voetbal wat de klok sloeg. Wat een ‘panna’ is, moet je Kevins jongere zus Stephanie niet vertellen: “Ik moest maar in de tuin staan of daar was hij om de bal door mijn benen te spelen.”

