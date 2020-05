Exclusief voor abonnees Toen de Duivels nog duiveltjes waren. “Plots haalde Romelu zó hard uit, dat de bal drie keer tegen de lat stuiterde voor hij over de lijn ging” Redactie

13 mei 2020

11u41 0 Rode Duivels Nu wereldsterren, maar ooit gewoon jongetjes met dezelfde droom. Hoe begon de weg naar de top van onze Rode Duivels? Uit ons archief halen we de reeks ‘Toen de Duivels nog duiveltjes waren’ boven, met unieke jeugdportretten van onze gouden generatie. Vandaag: de jarige Romelu Lukaku (27).

“Op een zondag gingen we naar vader Roger bij FC Wintam kijken. Terwijl zij opwarmden, trapten wij wat balletjes. Plots haalde Romelu zo verschroeiend uit, dat de bal maar liefst drie keer tegen de deklat stuiterde voor hij over de doellijn ging. Die van de eerste ploeg waren verbijsterd. Hoe ongeloofwaardig het ook klinkt, het is echt gebeurd”, bezweert Vinnie Frans, boezemvriend van Romelu Lukaku.

