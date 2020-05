Exclusief voor abonnees Toen de Duivels nog duiveltjes waren: “Dries was tot tranen toe bewogen. Hij voelde zich ongelooflijk schuldig, maar had een gouden les geleerd” Redactie

19 mei 2020

11u20 0 Rode Duivels Nu wereldsterren, maar ooit gewoon jongetjes met dezelfde droom. Hoe begon de weg naar de top van onze Rode Duivels? Uit ons archief halen we de reeks ‘Toen de Duivels nog duiveltjes waren’ boven, met unieke jeugdportretten van onze gouden generatie. Vandaag: Dries Mertens (33) die Nu wereldsterren, maar ooit gewoon jongetjes met dezelfde droom. Hoe begon de weg naar de top van onze Rode Duivels? Uit ons archief halen we de reeks ‘Toen de Duivels nog duiveltjes waren’ boven, met unieke jeugdportretten van onze gouden generatie. Vandaag: Dries Mertens (33) die zijn contract bij Napoli tot 2022 kan verlengen . Het is echter nog wachten op een finale ‘ja’ van de Duivel, maar een akkoord is nakend.

“Bij de preminiemen moest Dries ooit keepen, maar de keeperstrui die hij in zijn broek stopte, kwam er langs de pijpen weer uit, zoveel te groot was die. En iedereen van de tegenpartij lachte hem uit, tot ze tijdens de wedstrijd met lede ogen moesten vaststellen dat hij naast keeper ook nog eens stopper én spits was. Toen verging het lachen hen wel”, vertelt vader Herman Mertens wanneer hij herinneringen ophaalt aan de eerste stapjes van zijn zoon op een voetbalveld.

De appel kon moeilijk ver van de boom vallen met een Belgische turnkampioen als vader en een hoogleraar bewegings-en revalidatiewetenschappen als moeder. Dries kon aardig tennissen, basketten en skiën. En zelfs op een eenwieler kon hij prima uit de voeten. Zelfs bij het schaken liet hij zijn oudste broer Jeroen, zo gezegd de slimste thuis, vaker wel dan niet het onderspit delven.

Voetbal speelde zeker geen hoofdrol in Wilsele, maar mama Marijke had wel een verleden: “In de universiteitsploeg was ik een snelle flankaanvalster, exact de positie waar Dries nu speelt. En ja, ik scoorde vlot.” Later liet ze zich wel eens door hem poorten, maar liefst niet in de eigen tuin: “Wij hielden van een mooie tuin, met bloemen en planten. Het doel, dat Dries per se wilde, paste daar esthetisch gezien niet in.”

Aan Dries was nooit iets op te merken. Altijd beleefd, altijd voorbeeldig, nooit uit de band. En voetballen dat die kon: perfect tweevoetig, een enorme vista, hij zag het meteen. JEUGDTRAINER PASCAL GILSON

