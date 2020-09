Toch geen 11.000 fans voor Rode Duivels: Europa verbiedt publiek bij België - Ivoorkust ODBS

29 september 2020

16u49

Bron: Belga 0 Rode Duivels De oefeninterland van de Rode Duivels van komende week donderdag (8 oktober) in het Brusselse Koning Boudewijnstadion tegen Ivoorkust moet achter gesloten deuren gespeeld worden.

De Belgische bond en de stad Brussel hadden nochtans samengewerkt aan een strikt veiligheidsprotocol om zo 11.000 toeschouwers te kunnen ontvangen. Volgens de UEFA is het echter nog te vroeg om dat protocol toe te passen. “Het is uiteraard doodjammer dat we voor de volgende thuiswedstrijd nog geen toeschouwers mogen ontvangen”, zegt Peter Bossaert, CEO van de Belgische bond. “Maar dit is een Europese beslissing die voor iedereen geldt en die we ergens ook wel begrijpen gezien de stijgende coronacijfers en het gegeven dat in sommige landen zoals Nederland de stadions opnieuw voor toeschouwers gesloten worden. Hopelijk kunnen we in november wanneer we drie keer thuis spelen wel opnieuw publiek ontvangen. Wij zijn er alvast klaar voor.”

Nadien zullen ook de Nations League-duels op verplaatsing tegen Engeland (11 oktober in Londen) en IJsland (14 oktober in Reykjavik) zonder fans in de stadions afgewerkt worden, met een strikt Covid-19-protocol voor spelers en staff. Door die maatregelen moest Nieuw-Zeeland afzeggen voor de oefeninterland en werd het land in extremis nog vervangen door Ivoorkust, een veel meer te duchten tegenstander.

De Europese Voetbalconfederatie UEFA had gehoopt in het najaar met mondjesmaat terug toeschouwers toe te laten en gebruikte daarvoor ook de Europese Supercup in Boedapest als testcase, maar met de stijgende coronacijfers in vrijwel gans Europa en steden die donkerrood kleuren op de coronakaart, lijkt dat nog niet voor meteen te zijn.

De Belgische bond hoopt weliswaar op november, voor de laatste interlandperiode van het jaar. Dan zakken achtereenvolgens Zwitserland (11 november), Engeland (15 november) en Denemarken (18 november) naar België af. Tegen Zwitserland gaat het om een oefeninterland, met de thuiswedstrijden tegen Engeland en Denemarken wordt de groepsfase van de Nations League afgesloten.

België wint met 5-1 van IJsland:

