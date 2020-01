Toby Alderweireld hoopt dat Martínez blijft na het EK: “Hij is iemand waarvoor je wil werken” DMM

23 januari 2020

13u54 0 Rode Duivels Voor Toby Alderweireld mag Roberto Martínez ook na het EK nog bondscoach van België blijven. De verdediger van de Rode Duivels vindt de Spanjaard “één van de beste keuzes die de voetbalbond gemaakt heeft. Ik hoop dat hij blijft.”

Toby Alderweireld (30) is morgen de tweede gast in het nieuwe seizoen van ‘Hoogvliegers’. De Rode Duivel laat zich in een aankondigend filmpje lovend uit over bondscoach Roberto Martínez. “Ik weet zeker dat het voor lange tijd goed zit met de nationale ploeg, ik hoop in elk geval dat hij blijft. Ik denk dat Martínez één van de beste keuzes is geweest van de voetbalbond.”

Volgens Alderweireld zijn daar meerdere redenen voor. De belangrijkste is dat Martínez een goed evenwicht weet te vinden tussen hard werken en zijn spelers wat vrijheid gunnen. “De meesten van ons spelen in de Premier League. Hij weet wat de Premier League van zich vraagt. Als je dan de juiste momenten kiest om hard te werken, momenten vrij te nemen voor de familie en een bepaalde rust te krijgen, is dat enorm belangrijk.”

“Wij komen van drie maanden nooit thuis geweest bij onze clubs. Dan is het juist wel eens plezant om de juiste balans te vinden tussen trainen en sommige familiemomenten. Deze groep is natuurlijk ook volwassen geworden. We doen geen gekke dingen als we momenten vrij krijgen. Dat is een samenwerking van tussen ons en de bondscoach.”

Alderweireld vindt ook dat Martínez de groep kan begeesteren. “Hij heeft een duidelijk beeld van hoe we willen voetballen. Aanvallend voetballen. Hij is ook een voetbalfreak, hij weet het heel goed over te brengen naar ons toe. Het is een trainer waar je voor wil werken. Ik denk dat iedereen hoopt dat hij blijft na het EK”

‘Hoogvliegers’ is vanaf morgen 22u45 te zien op Play Sports 1. Geert De Vlieger ging daarin bij Toby Alderweireld langs in Londen voor een uitgebreide babbel.