Toby Alderweireld even weg van malaise bij Tottenham: “Goed om gedachten te verzetten” AB

07 oktober 2019

18u09

Bron: Belga 0 Rode Duivels Met een thuiswedstrijd tegen San Marino in het verschiet staan de Rode Duivels op een zucht van de EK-kwalificatie. Drie punten tegen de voetbaldwerg volstaan donderdagavond in het Koning Boudewijnstadion om de kwalificatie helemaal veilig te stellen. “We willen de fans een leuke wedstrijd geven”, vertelt Toby Alderweireld (30).

Het zal dus meer dan waarschijnlijk een feestavond worden, al zijn wedstrijden tegen tegenstanders als San Marino niet meteen duels waar verdedigers naar uitkijken. De minste fout wordt immers uitvergroot. "Makkelijk is het zeker niet als verdediger. Voor ons valt er weinig te winnen", bekende Toby Alderweireld maandag net voor de eerste training van de Duivels in de voorbereiding op het tweeluik waarin Kazachstan zondag de tweede tegenstander is.

"Het komt erop aan dat professioneel aan te pakken: we kunnen ons kwalificeren voor het EK en moeten proberen beter te doen dan de vorige wedstrijd in San Marino, al hebben we tegen Schotland een goeie reactie laten zien. We willen de mensen een leuke wedstrijd geven en de drie punten pakken. Iedereen verwacht dat het heel simpel is en dat het geen moeite kost, maar het blijft een duel tussen mensen."

Verre reis naar Kazachstan

Nadien volgt er een lange en verre reis naar Kazachstan, niet meteen een verplaatsing waar de doorsnee voetballer naar uitkijkt. Bovendien wordt er in Astana op kunstgras gespeeld. "Vroeger bij de jeugd van Ajax speelden we daar regelmatig op en dan word je dat wel wat gewoon, maar dat is intussen dus al wel heel wat jaren geleden. Zeker voor de dag erop is dat niet ideaal voor de spieren. We moeten er gewoon het beste van maken. Ik ga hier ook geen fabeltjes vertellen: het is een vlucht van zes uur en als voetballer kijk je daar wel tegenop.”

Moeilijke periode bij Tottenham

Over de huidige malaise bij Tottenham mocht/wou Alderweireld niet praten. Het contrast met de Rode Duivels kan bijna niet groter zijn. In zes EK-kwalificatiewedstrijden slikten de Belgen welgeteld één tegendoelpunt, meer dan een halfjaar geleden in de openingswedstrijd tegen Rusland. Bij de Spurs staat de teller in elf duels op 25 tegendoelpunten, waarvan zeven vorige week tegen Bayern. "Het is een moeilijke periode bij de club, misschien is dit wel een goed moment om hier te komen en de gedachten te verzetten. Het komt erop aan zo snel mogelijk dat goede gevoel terug te pakken krijgen. Een paar maanden geleden speelden we nog de Champions League-finale, in het voetbal kan alles dus snel veranderen. Het is belangrijk om twee goeie prestaties neer te zetten en dat gevoel dan mee te pakken naar de club. Bij de Spurs hebben we ook een goeie groep, maar het is prettig om de jongens van de nationale ploeg hier te zien en eens over andere dingen te praten.”