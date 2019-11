Tiental fans Rode Duivels mogen Rusland niet binnen door problemen met visum Frank Eeckhout

17u15 0 Rode Duivels Een tiental fans van de Rode Duivels wachten momenteel op de luchthaven van Sint-Petersburg op een terugvlucht naar Praag. Door problemen met hun visum mogen zij het land niet binnen.

De fans zijn vrijdagochtend om 9.10 uur vertrokken vanop de luchthaven in Zaventem richting Praag. Daar namen zij het vliegtuig naar Sint-Petersburg waar de Rode Duivels hun voorlaatste groepswedstrijd spelen tegen Rusland. Bij aankomst op de luchthaven in Sint-Petersburg bleken de visa van enkele fans niet in orde te zijn. De douane was onverbiddelijk en weigerde hen de toegang tot het Russische grondgebied. Ze wachten nu op een terugvlucht. De fans betaalden 440 euro voor hun vluchten en hotel. Daarbovenop komen ook nog eens de kosten voor het boeken van nieuwe terugvluchten.