Tien jaar Romelu Lukaku bij Rode Duivels: zijn knapste goals en opvallendste cijfers CPC/JSe

03 maart 2020

15u35 0 Rode Duivels Romelu Lukaku is tien jaar Rode Duivel. Sinds zijn debuutwedstrijd tegen Kroatië op 3 maart 2010 speelde hij in totaal 84 wedstrijden voor België. Daarin scoorde de spits een recordaantal doelpunten voor ons land: 52 treffers. Een terugblik op zijn meest memorabele momenten in het shirt van de Belgen.

Exact tien jaar geleden, op 3 maart 2010, maakte Romelu Lukaku zijn debuut voor de Rode Duivels in een vriendschappelijk wedstrijd tegen Kroatië. Zijn eerste goals voor ons land volgden een dikke acht maanden later tegen Rusland.

Lukaku noemt zijn mooiste doelpunt die in de 2-1 verloren oefeninterland tegen Portugal. Op aangeven van zijn broer Jordan knikte hij de aansluitingstreffer tegen de netten. Op 14 november 2017 verbrak de aanvaller het topschuttersrecord van Bernard Voorhoof en Paul Van Himst, die elk 30 goals scoorden voor België. In een oefeninterland tegen Japan trof Lukaku voor de 31ste keer raak in het shirt van de Belgen.

In de 9-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino rondde Lukaku de kaap van de vijftig doelpunten. Een nieuwe, ongeziene mijlpaal bij de Rode Duivels. Zijn dusver laatst gescoorde doelpunt kwam er in de 1-4-overwinning tegen Rusland. Zijn goal droeg hij op aan zijn zoontje Romeo.

De negen opvallendste statistieken ven de nummer 9 van de Rode Duivels:

• Topschutter aller tijden

Romelu Lukaku is de topschutter aller tijden voor België met 52 doelpunten. Op ruime afstand volgt Eden Hazard met 32 treffers. Lange tijd was die topschutterstitel weggelegd voor Bernard Voorhoof en Paul Van Himst met elk 30 stuks. Lukaku’s eerste twee doelpunten scoorde hij in november 2010 in de 2-0-gewonnen oefeninterland tegen Rusland.

BEKIJK OOK: Mertens, Witsel, De Bruyne en Eden Hazard maken hun gelukswensen over aan hun ploegmaat

• Twee officiële hattricks, één officieuze

Voor België slaagde Lukaku er twee keer in om een hattrick te scoren, waarvan er één weliswaar officieel is. In 2014 scoorde de spits in een vriendschappelijk wedstrijd tegen Luxemburg drie keer. Maar omdat toenmalig bondscoach Marc Wilmots te veel wissels doorvoerde - zeven in de plaats van de zes die toegestaan waren -, werd die wedstrijd met alle bijhorende statistieken niet officieel verklaard. Zijn eerste officiële hattrick volgde uiteindelijk drie jaar later in 2017. In de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar legde hij in de 9-0-overwinning van de Belgen er drie in het mandje.

• Dertien assists

Behalve 52 goals, gaf Lukaku dusver ook al dertien assists voor België. De wedstrijd tegen dwergploeg San Marino was dusver de enige waarin hij twee assists gaf.

• Meeste confrontaties tegen Rusland en Wales

De nummer 9 van de Rode Duivels speelde in zijn interlandcarrière al vier keer tegen Rusland en Wales. Tegen geen enkel ander land draafde de aanvaller meer op. Tegen Finland, de Verenigde Staten, Griekenland, Nederland, Frankrijk, Japan, Bosnië-Herzegovina, IJsland en Schotland maakte hij drie keer zijn opwachting.

• Schotland favoriete tegenstander

Tegen de Schotten trof Lukaku dusver het vaakst raak. In drie confrontaties vond hij vijf keer de weg naar doel. In vijf andere duels scoorde hij drie keer, met name: Rusland, Luxemburg (hattrick), IJsland Zwitserland, Cyprus en Gibraltar (hattrick).

• 49 verschillenden landen als opponent

Van Panama en Noorwegen tot Tunesië en Saudi-Arabië. Lukaku speelde in zijn interlandcarrière al tegen 48 verschillende landen. Grootmachten als Brazilië, Duitsland, Argentinië en Spanje keek hij reeds allemaal in de ogen.

• Tegen 27 verschillende landen doeltreffend

Tegen 27 van die 49 verschillende landen wist de spits van de Rode Duivels te scoren. De 22 andere landen bleven vooralsnog gespaard van zijn treffers.

• In vijftien wedstrijden minsten twee keer de weg naar doel

Samen met zijn twee hattricks slaagde Lukaku in dertien andere wedstrijden erin om minimaal twee keer te scoren. Een laatste keer in 2019, in de 9-0-overwinning tegen San Marino

• Slecht één kaart

Lukaku pakte in het shirt van de Belgen slechts één gele kaart. Dat was in 2017 in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland in minuut 95. Een rood karton pakte de Belg nog niet.