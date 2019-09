Thomas Meunier maakt zich zorgen: “Voel dat ik niet meer in plannen van PSG pas” RN

05 september 2019

07u30 0 Rode Duivels Thomas Meunier (27) maakt zich zorgen over zijn toekomst bij PSG, nadat hij nauwelijks aan de bak is gekomen in de eerste competitieweken. “Ik voel dat ik niet meer in de plannen van de club pas.”

“Ik heb nog maar 1 jaar bij PSG, daarna word ik een vrije speler”, vertelde Meunier aan VTM Nieuws. “Tijdens de transferperiode waren er enkele aanbiedingen van andere clubs, maar niets was 100% oké. Ik wil ook graag in Parijs blijven, PSG blijft een ongelooflijke club. Maar ik heb de laatste tijd niet veel gespeeld, ik kwam niet in actie tegen Toulouse en Metz. Het gaat moeilijk zijn, omdat ik mijn laatste jaar inga en er andere spelers op mijn positie zijn die nog een paar jaar onder contract liggen. Ik voel dat ik niet echt meer een prioriteit ben in de ploeg. Ik ben tien jaar prof, dan voel je wanneer je echt in de plannen van een club past. Op dit moment is dat niet echt het geval. Maar ik ben professioneel en wil het beste laten zien van mezelf. Wie weet kan ik dan toch een beetje spelen.”

Eén datum heeft Meunier alleszins aangestipt in zijn agenda. “Ik was echt blij toen we bij de loting voor de Champions League in de groep van Club Brugge terechtkwamen”, zegt de Rode Duivel. “Ik kreeg ook meteen 30 berichten vanuit Brugge voor tickets. Ik heb vijf topjaren gekend bij Club, ik ga nog altijd graag naar Brugge. We zullen zien op 22 oktober, maar als ik één match wil spelen, is het die in Brugge. Ik heb nog wel een beetje tijd. Ik heb het er ook al met Mechele en Vanaken over gehad: in een groep met Real, PSG en Galatasaray wordt het moeilijk voor Brugge, maar ik denk dat Club zeker iets kan doen.”

“Maar nu eerst San Marino en Schotland. Ik wil altijd spelen. Castagne heeft het goed gedaan, hij zet mij onder druk, maar ik denk dat ik bij de Duivels nog altijd nummer één blijf op mijn positie. Het belangrijkste is dat we samen mooie dingen doen.”