Thibaut Courtois na 200ste ‘clean sheet’ als een van de allerbeste topkeepers in het spoor van Neuer en co RN/VDVJ

15 oktober 2019

200 ‘clean sheets’: Thibaut Courtois (27) bereikte in Kazachstan een mijlpaal in zijn carrière. Daarmee vertoeft de keeper van Real Madrid in mooi gezelschap. Hij behoort tot de allerbeste internationals onder de grote keepers van de 21ste eeuw. Voor die 200 ‘clean sheets’ had de Rode Duivel 474 matchen nodig, of een percentage van 42,2%. Daarmee moet hij -voorlopig- alleen absolute legendes als Neuer, Cech en Buffon achter zich laten (zie lijstje hieronder).

Courtois verdeelde zijn 200 ‘clean sheets’ netjes over zijn clubs en de nationale ploeg: 75 stuks bij Atlético Madrid, 57 bij Chelsea, 14 bij RC Genk, 12 bij Real Madrid en 42 bij de Rode Duivels. Goed voor een ‘schonenettenpercentage’ van 42,19%. Filteren we zijn 42 clean sheets in 78 interlands daar uit, dan stijgt dat zelfs naar 53,84%.

Courtois ontvangt De Bilde in Madrid: