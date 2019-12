Terugkomen uit internationaal voetbalpensioen: deze Duivels deden het in het verleden DMM/LPB

12 december 2019

18u49 0 Rode Duivels Marouane Fellaini zet de deur open voor een terugkeer bij de Rode Duivels. De speler van Shandong Luneng komt daarmee mogelijk terug op zijn internationaal voetbalpensioen. Al zal hij daarmee zeker niet de eerste zijn.

Een Instagrambericht op 7 maart van dit jaar. Om 21u27 maakte Marouane Fellaini via een post op zijn Instagram-account bekend dat zijn carrière als international erop zat. “Na twaalf jaar België vertegenwoordigd te hebben op het hoogste niveau heb ik de beslissing genomen om te stoppen”, schreef Fellaini toen.

“Het was geen gemakkelijke beslissing. Evenmin eentje waar ik licht ben overgegaan, maar ik voel dat dit het juiste moment is om een stap terug te zetten en de volgende generatie onze successen te laten voorzetten. Het was een eer om mijn land 87 keer te vertegenwoordigen en deel uit te maken van twee WK’s en een EK.”

Tot zover die blauwe donderdag in maart, want negen maanden later komt Fellaini op zijn woorden terug. In een interview met Eleven vertelde de middenvelder de deur opnieuw open te zetten voor de Rode Duivels. Fellaini is er 32 en kan volgens onze analist Marc Degryse nog een beslissende rol spelen bij de nationale ploeg.

Of hij in de toekomst ook daadwerkelijk weer wordt opgeroepen, weet alleen bondscoach Roberto Martínez. Wat wel vaststaat: als Fellaini op het veld terugkeert in het rode shirt van de Duivels, dan is hij zeker niet de eerste die zijn voortijdig pensioen onderbreekt.

Enzo Scifo: de haat-liefdeverhouding

Zo was er in de jaren tachtig en negentig natuurlijk Enzo Scifo. De Italiaanse Belg had een haat-liefdeverhouding met de nationale ploeg. In de aanloop naar het WK van 1990 had hij een openlijk conflict met bondscoach Walter Meeuws. Scifo eiste een prominente rol op in de ploeg als spelverdeler achter de spitsen. Meeuws wou van geen wijken weten, de speler van Auxerre ook niet. De patstelling resulteerde uiteindelijk in het ontslag van Meeuws en de terugkeer van Guy Thys als bondscoach. Scifo zelf kreeg z’n zin en schitterde op het WK.

Enkele jaren later was er opnieuw heibel. Deze keer in de aanloop naar het WK van 1998. Scifo miste de barragewedstrijden tegen Ierland door een blessure, waarna de kapitein van de Rode Duivels niet werd opgeroepen door Georges Leekens voor de oefeninterland tegen de VS. Scifo liet daarop weten liever niet meer voor de Rode Duivels uit te komen. Na een verzoeningsgesprek stelde de Italiaanse Belg zich opnieuw beschikbaar.

Op het WK in 1998 was Scifo er dus opnieuw bij. Het was z’n vierde wereldbeker voor de Rode Duivels, maar tegelijk ook zijn laatste. Nadien verklaarde hij niet meer onder Leekens te willen voetballen. Scifo speelde uiteindelijk 84 wedstrijden voor de nationale ploeg. Daarin scoorde hij 18 doelpunten.

Franky Van der Elst: comeback van de Fox

86 interlands voor de Rode Duivels en daarin één goal. Ook Franky Van der Elst is één van de grootheden uit de geschiedenis van onze nationale ploeg. Meer nog dan Enzo Scifo trok de ‘Fox’ er ook écht de stekker uit. Na het WK in 1994 besliste Van der Elst om te stoppen met de nationale ploeg om zich op zijn prestaties bij Club Brugge te focussen. De middenvelder was er toen 33 en had er met Mexico ‘86, Italië ‘90 en USA ‘94 al drie WK’s opzitten.

Toch zou er nog ééntje volgen. Georges Leekens slaagde er in om Van der Elst weer bij de nationale ploeg te halen voor het WK 1998 in Frankrijk. Leekens had nog met Van der Elst gewerkt tussen 1989 en 1991 bij Club Brugge en in nood kent men z’n vrienden. Van der Elst ging in op het voorstel van zijn bondscoach en stelde zich opnieuw beschikbaar voor België. In maart van dat jaar scoorde hij op 36-jarige leeftijd zijn eerste en enige goal voor de Rode Duivels tegen Noorwegen. Op het WK zelf zou hij elke groepsmatch spelen. Na drie gelijke spelen gingen de Belgen er uit. Daarna was het ook echt definitief voorbij voor Van der Elst.

Emile Mpenza: de persoonlijke grillen van een topspits

Ook Emile Mpenza maakte een comeback bij de Duivels, twee keer zelfs. De goalgetter speelde 59 wedstrijden voor de nationale ploeg en was daarin goed voor 19 doelpunten. Bijna bleef hij steken op 42 caps en 14 doelpunten. Mpenza kondigde op 14 maart 2004 immers zijn pensioen aan om persoonlijke redenen. De jongere broer van Mbo Mpenza wou voor onbepaalde tijd niet meer uitkomen voor z'n land. De persoonlijke redenen van Mpenza hadden te maken met problemen bij z'n club. De spits kende in 2004 een goeie periode bij Standard, maar een wedstrijd op AA Gent was er te veel aan. In die match liet de ref een penaltyfout op Mpenza onbestraft. De Rode Duivel noemde het Belgisch voetbal toen corrupt.

Een half jaar later kwam Mpenza op zijn beslissing terug. Bondscoach Aimé Anthuenis kon opnieuw op de spits rekenen, maar voor René Vandereycken hield het twee jaar later wéér op. In 2007 kondigde Mpenza immers opnieuw aan met internationaal pensioen te gaan. De aanvaller wou zich concentreren op zijn prestaties bij Manchester City. Mentale grillen, maar wéér kwam Mpenza terug op zijn besluit. Dick Advocaat verleidde hem een laatste keer om terug te komen bij de nationale ploeg. Op zijn 31ste maakte Mpenza dan ook een korte comeback van twee wedstrijden. In de gewonnen WK-kwalificatiematch tegen Turkije scoorde hij z'n laatste goal voor de Rode Duivels. Een match later kwam hij een laatste keer tussen de lijnen tegen Estland.

Marc Wilmots: weg na conflict met Van Himst

Marc Wilmots speelde tussen 1990 en 2002 70 wedstrijden voor de Rode Duivels waarin hij 28 keer scoorde. In 1994 kwam het tijdens het WK in de VS tot een conflict met bondscoach Paul Van Himst. Wilmots was de eerste twee groepsduels bankzitter, de tot Belg genaturaliseerde Josip Weber kreeg de voorkeur in de spits. Een situatie die Wilmots duidelijk niet zinde. Tegen Saoedi-Arabië kreeg hij wel zijn kans. België verloor met 0-1, Wilmots speelde een ongelukkige wedstrijd en miste enkele opgelegde kansen. In de achtste finales gingen de Duivels eruit tegen Duitsland. Kort nadien kondigde Wilmots aan niet meer te willen uitkomen voor de nationale ploeg. Pas na het ontslag van Van Himst stelde hij zich opnieuw beschikbaar.

Eric Van Meir: gedegouteerd door negatieve sfeer

Eric Van Meir verzamelde van 1993 tot 2002 35 caps voor de Rode Duivels en scoorde daarbij één keer. In 1999 had de centrale verdediger zijn buik vol van de negatieve sfeer rond de nationale ploeg. Ook het systeem dat bondscoach Georges Leekens hanteerde, kon Van Meir maar matig bekoren. Op 5 februari 1999 zei hij de Rode Duivels vaarwel na een interland tegen Griekenland. Een beslissing waar hij na de aanstelling van Robert Waseige, die de ontslagen Leekens was opgevolgd, op terugkwam. Van Meir maakte nog Euro 2000 en het WK 2002 in Japan en Zuid-Korea mee.