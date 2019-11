Terug naar Sint-Petersburg: Rode Duivels hebben goede en slechte herinneringen aan Krestovskistadion XC

15 november 2019

12u09 0 Rode Duivels De Rode Duivels dromen van dertig op dertig in de EK-voorronde. Morgen spelen de Belgen hun negende EK-kwalificatiematch op bezoek bij Rusland. Geen eenvoudige klus, Hazard en co hebben tevens goede en slechte herinneringen aan het Krestovskistadion in Sint-Petersburg.

De Belgen speelden op het afgelopen WK in Rusland tweemaal in het Krestovskistadion. Eerst in de halve finale tegen Frankrijk, nadien in een duel om plek drie tegen Engeland. In de partij tegen ‘Les Bleus’ ging het gelijk op. De Rode Duivels hadden het meeste balbezit, maar de Fransen wonnen met 1-0.

’t Was Samuel Umtiti die de Belgen uit een historische WK-finale hield. De Franse verdediger kopte na een hoekschop de gouden droom aan diggelen. Eindstand: 1-0. Een ontgoochelde Thibaut Courtois was na afloop kritisch voor de Fransen: “Ze spelen gewoon antivoetbal”, klonk het.

“Dan had ik toch liever tegen Brazilië verloren - een ploeg die durft te voetballen en misschien wel beter is dan ons. Frankrijk is dat niet en daarom smaakt deze nederlaag heel erg zuur. Ze hebben gewoon veel kracht en hebben op die manier één keer het verschil gemaakt.” Wat later excuseerde Courtois zich: “Misschien heb ik een beetje te fel gereageerd.”

That umtiti celebration during 2018 world cup semifinal against belgium 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/r2DvwLFR64 ChArl3s(@ akenakheno) link

Trots op brons

Geen finale, wél een historische derde plek voor de troepen van Roberto Martínez. In de troostfinale werd Engeland ingepakt met een vroege goal van Thomas Meunier (na 3 minuten en 39 seconden het snelste Belgische doelpunt ooit op een WK) en een late treffer van Eden Hazard: 2-0.

Martínez, die de dag voordien 45 kaarsjes mocht uitblazen, was een gelukkig man. “De spelers verdienen dit. Ze wilden elke Belgische fan trots maken.” En dat gebeurde ook. De Gouden Generatie verzilverde hun sterk WK met een bronzen medaille.

From last night, the first #BEL goal. RT @FootballGIFs4: ⚽️ Goal❗❗ #Belgium 🇧🇪 1-0 #England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Thomas Meunier scores❗#WorldCup pic.twitter.com/vkjqjDPHlx PHSports LiveScores(@ LiveScoresPH) link