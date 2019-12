Straks ook ‘Gouden Generatie’ in de dug-out? “Een achttiental Rode Duivels toont interesse in trainerscursus” ODBS

17 december 2019

14u06

Krijgen we straks na een ‘Gouden Generatie’ op het veld ook eentje ernaast? Vincent Kompany is de weg sinds dit seizoen al ingeslagen en vandaag brachten we het nieuws dat Kevin De Bruyne zich gaat inschrijven voor een trainerscursus. Bovendien is de ‘Citizen’ niet de enige Rode Duivel met op termijn trainersambities. “Er zijn een achttien, negentiental spelers, zoals ook Lukaku, Vertonghen en Meunier die de cursus willen volgen, terwijl jongens als Courtois of Mignolet al heel actief waren in het vragen stellen”, aldus Kris Van Der Haegen, opleidingshoofd van de Belgische voetbalbond, bij VTM NIEUWS. Het initiatief komt van bondscoach Roberto Martínez, die de kennis van deze generatie Rode Duivels niet verloren wil laten gaan.

