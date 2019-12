Straks ook ‘Gouden Generatie’ in de dug-out? Deze 17 Rode Duivels tonen net als Kevin De Bruyne interesse in trainerscursus ODBS

17 december 2019

17u20

Bron: VTM NIEUWS 1

Krijgen we straks na een ‘Gouden Generatie’ op het veld ook eentje ernaast? Vincent Kompany is de weg sinds dit seizoen al ingeslagen en vandaag brachten we het nieuws dat Kevin De Bruyne zich gaat inschrijven voor een trainerscursus. Bovendien is de ‘Citizen’ niet de enige Rode Duivel met op termijn trainersambities. Behalve De Bruyne tonen nog 17 actieve Rode Duivels interesse om deel te nemen aan de verkorte trainerscursus die de KBVB organiseert voor internationals. Dat zijn: Dries Mertens, Michy Batshuayi, Thibaut Courtois, Christian Kabasele, Dedryck Boyata, Nacer Chadli, Romelu Lukaku, Simon Mignolet, Thomas Meunier, Divock Origi, Dennis Praet, Matz Sels, Youri Tielemans, Leandro Trossard, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen en Axel Witsel. Het initiatief komt van bondscoach Roberto Martínez, die de kennis van deze generatie Rode Duivels niet verloren wil laten gaan.

