Straks de kwalificatie? Wat te onthouden en welke doelen nog te stellen op weg naar het EK 2020 DMM

10 oktober 2019

11u36 0 Rode Duivels Nog één punt en de Rode Duivels plaatsen zich voor het EK 2020. Tegen voetbaldwerg San Marino wordt zelfs winnen een formaliteit. De kwalificatiecampagne is dus eigenlijk gelopen. Wat te onthouden?

Eerst en vooral dat de Duivels wellicht nooit een makkelijkere poule hadden om zich te kwalificeren voor een groot toernooi. Als nummer één op de FIFA-ranking (nu al voor meer dan een jaar aan een stuk) kreeg onze nationale ploeg Rusland (42ste), Schotland (62ste), Cyprus (92ste), Kazachstan (116de) en San Marino (210de) tegenover zich. Inderdaad, vanavond staan op de Heizel dus in theorie het beste en het slechtste voetballand ter wereld tegenover elkaar. De Rode Duivels wonnen ooit met 10-1-recordzege tegen de San Marinezen.

Dat de verzamelde tegen stand de Duivels weinig in de weg kon leggen tot nu toe is een understatement. Zonder zwaar uit te halen scoorde België in de kwalificatiecampagne 19 keer. Enkel Frankrijk en Engeland kunnen even veel doelpunten voorleggen op dit moment. Met nog San Marino, Kazachstan en Rusland voor de boeg zou het best wel eens kunnen dat België na deze kwalificatie het best scorende land is én het beste doelsaldo kan voorleggen. Tot nu toe kon enkel Denis Cheryshev onze nationale doelman kloppen scoren. Geen land kan betere cijfers voorleggen.

Qua puntenaantal eenzelfde verhaal. Enkel Engeland en Spanje hebben in hun groep nog het maximum aantal van de te behalen punten. Met een voorlopige 18 op 18 doen de Rode Duivels dat ook. Nog nooit slaagde ons land er in om zich te plaatsen voor een groot toernooi met het maximum aantal punten uit een kwalificatiecampagne. Een extra doel dus voor Roberto Martínez en de zijnen.

Tot slot nog dit. Als de Rode Duivels zich straks plaatsen na de wedstrijd tegen San Marino, kwalficeren ze zich als eerste land voor het EK in 2020. Ook dat gebeurde nog nooit. Verder kan Romelu Lukaku zijn doelpuntenrecord voor de Rode Duivels nog wat scherper stellen. De spits van Inter zit momenteel aan 49 goals voor België. Breekt hij vanavond nog door de magische grens van 50 goals.