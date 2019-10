Straffe statistiek: Batshuayi sinds debuut efficiëntste spits ter wereld MGL

14 oktober 2019

16u21 0 Rode Duivels Michy Batshuayi blonk niet uit tegen Kazachstan. Integendeel. De spits van Chelsea liep al te vaak buitenspel, was vaak ongelukkig in zijn acties en mocht van geluk spreken dat hij geen rood pakte. Maar, hij pikte wel opnieuw z’n goal mee, z’n zestiende goal al in 28 interlands. Batshuayi is zo de meest efficiënte spits, met meer dan zestien goals voor zijn land, ter wereld.

Zestien doelpunten voor ‘Batsman’ sinds zijn debuut voor de Rode Duivels op 28 maart 2015. Daarmee is hij om de 76 minuten trefzeker voor de nationale ploeg. Met die straffe cijfers houdt hij zelfs Romelu Lukaku achter zich. Maar ook enkele andere wereldspitsen, met meer dan zestien interlandgoals, hadden meer minuten nodig per goal. Zo zit Cristiano Ronaldo aan één goal om de 86 minuten en scoort Robert Lewandowski pas om de 102 minuten.

Op drie na snelst aan zestien

Batshuayi had dus 28 matchen nodig om aan zestien goals te komen. Enkel Mo Salah (23 duels), Neymar (25 duels) en Harry Kane (26 duels) scoorden sneller zestien doelpunten voor hun land. Zo nestelt Batshuayi zich ook in een ander fraai lijstje. Met die statistiek laat hij onder meer Gonzalo Higuain (30 duels) en David Villa (32 duels) achter zich, maar ook Zlatan Ibrahimovic (34 duels) en Cristiano Ronaldo. Die laatste had voor zestien goals zelfs 45 matchen nodig.

1. Mo Salah (Egypte, 23 duels)

2. Neymar (Brazilië, 25 duels)



3. Harry Kane (Engeland, 26 duels)

4. Michy Batshuayi (België, 28 duels)

5. Gonzalo Higuain (Argentinië, 30 duels)

6. David Villa (Spanje, 32 duels)

7. Edin Dzeko (Bosnië, 33 duels)

8. Zlatan Ibrahimovic (Zweden, 34 duels)

9. Lukas Podolski (Duitsland, 34 duels)

10. Luis Suarez (Uruguay, 38 duels)

Gebrek aan ritme

De statistieken heeft Batshuayi dus zeker aan zijn kant. Maar tegen Kazachstan straalde de spits toch te weinig maturiteit uit. Bij Chelsea vergaarde hij dit seizoen amper 45 minuten in de Premier League en een basisplaats tegen Grimsby Town in de League Cup. Dat gebrek aan speelgelegenheid straalt af op z’n spel bij de Rode Duivels. Batshuayi mist ritme.