Stef Wauters toont z'n gloednieuwe studio voor de matchen van de Rode Duivels: "Een studio is het eigenlijk niet, het is meer een living"

05 september 2020

Vanavond presenteert Stef Wauters voor het eerst vanuit de gloednieuwe studio in het DPG-Media-gebouw in Antwerpen. Wauters brak even in in z'n vertrouwde nieuwsomgeving om de studio te showen. “Een studio is het eigenlijk niet, het is eigenlijk de living van VTM waar we zitten. We gaan het net zoals de mensen thuis het gemakkelijk maken. We gaan hier wat publiek installeren, corona proof in bubbels. We gaan het gewoon gezellig maken”, klonk het enthousiast. “Ik zou zeggen, na het nieuws, kom naar hier, breng Danny, we doen een pintje open en we kijken gezellig naar de Rode Duivels.”

Stef Wauters verzorgt de omkadering van de wedstrijd van België tegen Denemarken samen met analisten Marc Degryse en Jan Mulder. Ook Koen Wauters komt naar de studio. Vanaf 20u20 hoeft u er niets van te missen op VTM en HLN.be!

