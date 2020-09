Speelstijl van Duivels, hopelijk ook de resultaten: vuurdoop Jacky Mathijssen als coach beloften is meteen cruciale match NVK/TLB/PJC

08 september 2020

10u02 0 Rode Duivels De eerste interland van Jacky Mathijssen als coach van de nationale U21 is al een belangrijke. België-Duitsland. Een sleutelwedstrijd voor kwalificatie voor hun EK. Het doel: winnen, met dezélfde spelfilosofie als de Rode Duivels.

De nationale beloften zijn terug van negen maanden weggeweest. De trainer heeft intussen een andere naam. Johan Walem koos voor, hoe dat zo mooi wordt genoemd, ‘het sportieve project’ als bondscoach van Cyprus. Walem was een prestatiegerichte trainer, die tijdens het beloften-EK van 2019 niet meteen indruk maakte met een glansloze uitschakeling in de groepsfase. Zijn vervanger heet Jacky Mathijssen.

“Je ziet nu al dat de filosofie veranderd is.”

Aldus sprak centrale verdediger Wout Faes, de kapitein in het begin van de campagne, al na een handvol trainingen. “De nieuwe coach wil meer spelen zoals de A-ploeg. Het was meteen duidelijk dat hij ons in hetzelfde systeem wil laten spelen als de Rode Duivels.”

Op die manier zal het ook gemakkelijk worden voor spelers van de beloftenploeg om de stap te zetten naar de A-ploeg Wout Faes

Dat wil zeggen: met drie achterin, en twee vleugelbacks die de hele flank moeten bestrijken. “Op die manier zal het ook gemakkelijk worden voor spelers van de beloftenploeg om de stap te zetten naar de A-ploeg.” Niet dat Faes die kloof nu opeens makkelijk overbrugbaar vindt. De herinneringen aan het grijze toernooi van vorig jaar zitten nog vers genoeg in het geheugen. Bovendien: “Deze Rode Duivels zijn de gouden generatie. De nummer één van de wereld – dat zegt heel veel. Maar ik denk niet dat we moeten panikeren voor wat erachter komt. Er zal altijd doorstroming zijn vanuit de beloftenploeg. Maar we moeten wel de tijd geven aan jonge spelers om zich te ontwikkelen. Hoe meer je speelt, hoe beter je went aan een hoger niveau.”

‘Verse’ groep

First things first. Voor er van doorstroming sprake kan zijn, spelen de U21 eerst nog tegen Duitsland. De eerste wedstrijd is onmiddellijk een grote test voor Mathijssen. Met het zicht op het nieuwe EK zou het geen overbodige luxe zijn om op z’n minst niet te verliezen. Geen evidentie tegen Duitsland, waar ook de jeugdploegen al jaren een enorm hoog niveau niveau halen. Vorige zomer was de mini-Mannschaft verliezend finalist op het EK.

Máár: kansloos zijn de Belgen zeker niet. Dat lieten ze in de heenwedstrijd zien. 2-3-winst in Freiburg. Daarna speelden de Belgen geen wedstrijd meer, en werd de spelersgroep door de leeftijdsgrens ververst. Faes: “Duitsland heeft vorige week wel nog gespeeld. Dus wij kunnen hun match wel analyseren. Terwijl zij niet echt kunnen terugvallen op beelden van onze groep. Dat kan wel een voordeel zijn. Het zal sowieso een moeilijke wedstrijd worden. We hebben maar een week gehad om het nieuwe systeem onder de knie te krijgen. Natuurlijk gaan we voor de drie punten. Dat moet je altijd doen in een kwalificatietoernooi. Maar zelfs als we verliezen, is dat geen ramp.”

Al kan de U21 bij verlies de kwalificatie voor het EK wel vergeten. Van de negen kwalificatiegroepen gaan alle groepswinnaars door, enkel aangevuld door de winnaar van een barragematch tussen de beste tweedes. België staat voorlopig tweede met 7 punten uit vier matchen. Duitsland is koploper met 9 punten.

Twaalf ‘paars-witte’ beloften: “Dit is geen toeval”

Het schijnt dat ze tegen Duitsland in paars-wit spelen - grápje. Liefst twaalf van de nationale beloften zijn gevormd op Neerpede. “Dit toont aan dat we goed werken.”

Mocht Jacky Mathijssen het willen, dan kan hij vandaag tegen Duitsland een elftal vol RSCA-producten opstellen. Het is een vaststelling die Jean Kindermans, hoofd jeugdopleiding, trots maakt. “Des te meer omdat het jongens zijn die allemaal járen bij ons gespeeld hebben. Toegegeven, sommigen zijn elders doorgebroken, maar deze lijst bewijst wel dat de kans om Rode Duivel te worden groot is via Anderlecht. Dit toont aan dat we met zijn allen goed werk leveren.”

Zeggen dat paars-wit ‘de beste opleiding van het land’ heeft, dat wil Kindermans niet. Wel wijst hij fijntjes op het aantal A-internationals met Anderlecht-bloed. “Denk maar aan Tielemans, Lukaku of Dendoncker, maar evengoed Doku en Verschaeren. Dat is geen toeval. Wij hebben een doordacht plan over ontwikkeling en doorstroming. Dat werpt zijn vruchten af.”

Tussen pot en pint

Het steekt dan ook bij Kindermans - en hij is niet alleen - dat de beloften van Club Brugge als enigen in 1B aan de slag mogen. “Een beslissing die genomen is tussen pot en pint en onder tijdsdruk. Met bovendien belachelijke criteria - ik krijg er maagklachten van. Maar ach, het is wat het is. Het zal ons niet beletten te blijven voortdoen. En hopelijk nog vele Duivels af te leveren.”

VERWACHTE OPSTELLING:

Svilar • Vanheusden, Faes, Bornauw • Saelemaekers, Mangala, Antonucci, Lokonga, De Smet • Openda, Ndayishimiye.