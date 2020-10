Slechts twee ex-Duivels sneller aan 19 goals dan Batshuayi GLA/PJC

09 oktober 2020

06u21 0

19 goals in 31 interlands: Batshuayi blijft vlot scoren bij de Duivels. Zo vlot zelfs dat er van de 698 spelers die ooit voor de nationale ploeg speelden er slechts twee sneller aan meer doelpunten zaten. Robert De Veen (26 goals in zijn 23 wedstrijden tussen 1906 en 1913) en Jef Mermans (21 treffers in zijn eerste 31 matchen van 1945 tot 1951). “Ik denk niet zo veel aan die doelpunten”, zei Batshuayi gisteren. “Ik wil gewoon de ploeg helpen. Persoonlijk ben ik niet supertevreden: ik mis wat ritme én we gaven de zege weg. Het was leuk geweest voor de nieuwkomers en de supporters om te winnen.”

