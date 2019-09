Simons over Dendoncker: “Hij kan het slot op de deur zijn, maar ook als box-to-box spelen” Redactie

09 september 2019

20u53

Bron: VTM NIeuws 0

In de studio van VTM lieten analisten Marc Degryse, Jan Mulder en Timmy Simons hun licht schijnen over de opstelling van de Rode Duivels. Het trio besprak onder meer de posities van Leander Dendoncker en Kevin De Bruyne. Bekijk de hele analyse in bovenstaande video.