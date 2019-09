Schots bondscoach Steve Clarke: “We werden afgestraft op stilstaande fases" AB

10 september 2019

06u07

Bron: Belga 0 Rode Duivels Schotland liep maandagavond op de zesde speeldag in EK-kwalificatiegroep I in Hampden Park voor de derde keer in amper een jaar tegen een zware nederlaag aan tegen België. “Onze organisatie stond er niet”, oordeelde Schotsbondscoach Steve Clarke.

De Schotten waren nochtans degelijk aan de wedstrijd begonnen, maar konden niet dreigen en liepen al bij de eerste counter tegen een tegendoelpunt aan. Met nog eens twee assists van Kevin De Bruyne na stilstaande fases keken de Schotten bij de rust al tegen een 0-3 achterstand aan, De Bruyne zette in het slot de kroon op het werk door zelf de 0-4 te scoren. "Ondanks onze goede start liepen we te snel tegen een tegendoelpunt aan", verklaarde de Schotse bondscoach Steve Clarke na de wedstrijd. "Nadien werden we zwaar afgestraft op stilstaande fases. Voor de wedstrijd hadden we nochtans op dat gevaar gewezen. De organisatie was er niet en daaraan moeten we echt werken.”

Schotland telt nu negen punten achterstand op Rusland, de nummer twee in de groep, terwijl er nog maar twaalf punten te verdienen zijn. Kwalificatie via de groepsfase is dus een onmogelijke taak geworden. "In die laatste vier wedstrijden moeten we nog goed presteren om vertrouwen op te doen voor de play-offs van volgend jaar. Verdedigend is er echter werk aan.”