Rusland zonder sterspelers Cheryshev en Golovin tegen Rode Duivels XC

15 november 2019

14u59

Bron: Belga 0 Rode Duivels De Russische bondscoach Stanislav Cherchesov kan morgen (18u Belgische tijd) in het EK-kwalificatieduel tegen België geen beroep doen op winger Denis Cheryshev en aanvallende middenvelder Aleksandr Golovin.

Cheryshev liep met Valencia in de Champions League tegen Lille een spierblessure aan het dijbeen op en moest daardoor forfait geven voor de interlands tegen België en San Marino. Tijdens de voorbereiding in Sochi bleek dat ook Golovin af te rekenen heeft met een kwetsuur. De middenvelder van AS Monaco trainde daardoor individueel. "Zaterdag tegen België kan hij niet spelen", bevestigde de Russische bondscoach. Eerder viel ook Lokomotiv-middenvelder Dmitri Barinov uit, als vervangers werden middenvelders Ilzat Achmetov (CSKA Moskou) en Aleksandr Erokhin (Zenit) opgeroepen.

Met Golovin en Cheryshev verliest Rusland twee bepalende spelers voorin die het verschil kunnen maken. Cheryshev was op het WK met vier doelpunten topschutter bij Rusland en Golovin de revelatie, wat hem een transfer naar Monaco opleverde. Van de drietand voorin blijft zo enkel diepe spits en aanvoerder Artem Dzyuba over. Bij de Rode Duivels staan er nog vraagtekens achter de namen van Romelu Lukaku en Thomas Vermaelen. Die laatste is op de terugweg na een kuitblessure. Andere centrale verdedigers Jan Vertonghen en Vincent Kompany (beiden hamstringblessure) zijn er in Rusland niet bij.

Tussen Rusland en België staat er in een uitverkocht Krestovskistadion een rechtstreeks duel om de groepswinst op het programma, op de voorlaatste speeldag in groep I van de EK-kwalificaties. De Rode Duivels kunnen in Sint-Petersburg al groepswinnaar worden, op voorwaarde dat ze minstens een punt pakken. Op de slotspeeldag kunnen de Russen die achterstand dan niet meer goedmaken, aangezien het onderlinge resultaat in het voordeel van de Belgen is. Beide landen zijn intussen wel al geplaatst voor EURO 2020.