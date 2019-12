Romelu Lukaku viert eerste verjaardag van zoontje Romeo, die schattig cadeau krijgt Redactie

18 december 2019

23u08

Hiep, hiep, ... Feest ten huize Romelu Lukaku (26). De Rode Duivel vierde de eerste verjaardag van zijn zoontje Romeo. Mét chocoladetaart en een schattig cadeau.

18 december was met rood in de agenda van Romelu Lukaku aangekruist. Niet omdat er voor de spits een topwedstrijd op het programma stond, wel het eerste verjaardagsfeestje van zijn zoontje Romeo. De Rode Duivel postte een vertederende foto met zijn oogappel. “Gelukkige verjaardag mijn zoon. Ik hou van je.” Voor de gelegenheid stond er ook een mini-chocoladetaart op het menu. En uiteraard... cadeautjes. Romeo kreeg voor zijn eerste verjaardag een blauw-zwart shirt van Inter - zo eentje waarin zijn papa de ene goal na de andere scoort. Maar wel met rugnummer één en zijn eigen naam erop gedrukt. “Hij zal klaar zijn voor de volgende thuiswedstrijd", grapte Romelu in het bijschrijft.

Lukaku pakt de jongste tijd steeds meer uit met de liefde voor zijn zoontje. Voor de derde keer in evenveel weken postte de spits een foto samen met Romeo. Net zoals de vorige keren is het kiekje wel genomen op de rug, niet met het gezicht. Ook de identiteit van de moeder wordt sinds de geboorte geheim gehouden. Het is Oma Adolphine die zich in Milaan ontfermt zich over haar kleinzoon.

Tijdens de interland tegen Rusland schreeuwde hij voor het eerst openlijk zijn liefde uit voor Romeo. Na zijn 52ste voor de Rode Duivels zocht hij de dichtstbijzijnde camera: “Romeo, ton papa t’aime, mon fils.” Het duimpje waarmee hij al een jaar viert, heeft een betekenis. Nu de kleine Rom papa op televisie herkent en duimpjes in de lucht steekt, nog dat beetje meer. “Via mijn gsm zag ik een video van mijn zoontje, terwijl hij naar het voetbal aan het kijken was”, vertelde Lukaku. “Toen er op mij werd ingezoomd, wees hij naar mij op het scherm. Hij herkende mij. Hij is nog klein, maar kijkt mee naar mijn matchen als het mogelijk is.”