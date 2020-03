Romelu Lukaku vandaag tien jaar Rode Duivel, Eden Hazard: “Ik wil niet dat je 150 goals maakt” YP

11u27 10 Rode Duivels Romelu Lukaku is vandaag exact tien jaar Rode Duivel. Om die mijlpaal te gedenken, spraken enkele collega-Rode Duivels hun gelukswensen uit voor de aanvalsleider.

Some kind words for @RomeluLukaku9 from @dries_mertens14, @axelwitsel28, @DeBruyneKev en @hazardeden10! ❤ pic.twitter.com/zLEEeDyK1w Belgian Red Devils(@ BelRedDevils) link

16 jaar en 294 dagen was-ie, toen hij op 3 maart 2010 zijn grote debuut maakte bij de Rode Duivels. Toenmalig bondscoach Dick Advocaat gooide de spits meteen in de basis in een oefenwedstrijd thuis tegen Kroatië, maar in de 77 minuten die hij toen kreeg kon hij niet voorkomen dat zijn team met 0-1 kopje onder ging. Vandaag staat de teller op 84 interlands en 52 doelpunten en waar hij eerder nog moest opboksen tegen kritiek van het Belgische publiek, is hij nu meer dan ooit incontournable.

Enkele Rode Duivels spraken ter ere van het tinnen huwelijk tussen Romelu en de nationale ploeg hun gelukswensen uit voor de prijsschutter:

Dries Mertens: “Romme, tien jaar in de nationale ploeg vandaag! We worden oud, man! Veel succes, en gefeliciteerd!”

Axel Witsel: “Hey broeder! Hopelijk stel je het goed! Gefeliciteerd met je tien jaar bij de Rode Duivels. Welkom bij de club! Ik ben echt blij voor je, weet dat je nog vele schitterende jaren voor jou hebt liggen! We doen het samen!”

Kevin De Bruyne: “Romme, KDB hier! Tien jaar, da’s al heel wat. Ik wens je veel geluk voor de toekomst en nog vele goede jaren samen. Op naar de volgende tien!”

Eden Hazard: “Mijn man, hoe gaat het? Proficiat met je tien jaar als Rode Duivel! En kijk uit, ik zal je eens wat zeggen: ik wil niet dat je 150 goals maakt, ik wil dat je er een maakt, halve finale, finale. We winnen en daarmee uit! Ciao, we doen dit samen!”