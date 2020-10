Romelu Lukaku over toekomst Rode Duivels: “Mijn grootste schrik is dat er veel spelers zullen afhaken” KTH

03 oktober 2020

07u00 1 Rode Duivels Hij focust zich op het EK in 2021, daarna op het WK. Ooit zei Romelu Lukaku in een opwelling dat hij na het EK er een punt achter zou zetten, maar met zoveel woorden doet hij dat tegenwoordig niet meer.

Big Rom wil goed presteren in de Nations League en vervolgens knallen op het Europees toernooi. Daarna ziet hij wel.

“Mijn grootste schrik is dat er veel spelers straks zullen afhaken”, zegt hij in een interview met The Times. “Dat is mijn punt. Ik leef nog altijd met dat wrang gevoel van het WK in Frankrijk, waar we het daar misschien wel hebben laten liggen. We hebben veel spelers in die dertig of ouder zijn - zeker achterin. Kompany is onverwacht gestopt. Ik vraag me af: welke richting gaan we straks uit. Er staan nu enkele jonge gasten te trappelen. Dat windt me wel op.”

In het interview met de Engelse krant blikt Lukaku onder andere terug op zijn tijd bij Manchester United.

“Een jaar geleden, toen ik nog in Engeland voetbalde, zeiden ze dat ik lui was, dat ik niet liep. Hier noemen ze me de hardste werker in de kleedkamer. Kijk, ik heb vooruitgang geboekt, maar tegenover jou zit nog altijd dezelfde Rom.”

“In het voetbal gebeuren er rare dingen, maar voor mij is het iets dat je aan de volgende generatie spelers zal moeten uitleggen: dat je de volledige controle over je bestemming moet hebben. Zorg ervoor dat als je ergens heen gaat, elk stukje van de puzzel klopt. Weet je wat ik bedoel? We zagen het resultaat bij United. We zagen hoe ik het deed. En als je nu naar mij kijkt, zie je een ander beeld. Je ziet de volledige persoon, je ziet het volledige potentieel. Je ziet wat ik in Engeland had kunnen doen.”

“Vanaf de eerste vriendschappelijke wedstrijd tegen LA Galaxy was het altijd‘ Ja, maar ... ’,” zegt hij. “Iedereen in de club was zo aardig, van Ed Woodward tot de eigenaren, tot Matthew Judge, tot Jose Mourinho, tot Ole [Gunnar Solskjaer] en zijn staf, iedereen in de kantine. Ze waren zo lief voor mij. Maar alles errond was zo negatief.”

“Ze noemden me traag. Ik had zoiets van: ‘Ik langzaam?’. Ik die het tempo van United niet aankon. Er waren te veel kleine dingen, waarvan ik dacht: dit klopt niet. Was ik traag, had ik die tweede in de halve finale tegen Shakthar Donetsk niet gemaakt. Of die penalty afgedwongen tegen Sevilla. Al die kleine dingen waren er gewoon te veel aan. Ik dacht: f***, ik ben ermee weg.”

Onder Antonio Conte bloeide Lukaku helemaal open. Een match made in heaven. De Italiaan probeerde hem eerst naar Juventus te halen, daarna twee keer naar Chelsea. “Die zomer dat ik naar United verhuisd ben, zat ik te wachten op Chelsea. Ik had een deadline gekregen van Everton. 6 juli of zo. Er gebeurde maar niks en plots kondigde Sky aan dat er een akkoord was tussen Everton en United. Tien minuten later verscheen er: Chelsea probeert zich tussen de deal te wurmen. Toen was het al te laat. Ik kon niet meer terug. Ik had mijn woord al aan mister Woodward gegeven, aan iedereen bij United. Zij waren eerst.”

Na zijn transfer naar United brak Lukaku snel met zijn makelaar Mino Raiola, met wie Chelsea liever geen zaken deed.

