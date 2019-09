Romelu Lukaku: “Of een speler het veld moet verlaten bij racisme? Néén, maar hij moet wél een standpunt innemen” LPB

06 september 2019

17u36

Bron: Rolling Stone 0 Rode Duivels Over timing gesproken. Enkele uren voor de beruchte match tegen Cagliari ging Romelu Lukaku in een interview met het Amerikaanse magazine Rolling Stone nader in op racisme in het Italiaanse voetbal. Of Lukaku zich daarover zorgen maakte?

“Ik vind de antiracisme-campagne BUU (Brothers Universally United) die Inter Milaan lanceerde, een prachtig initiatief”, zei de Rode Duivel. “Als de club wil dat ik daarvoor mijn bijdrage lever, zal ik dat doen. Als ik racistische gezangen hoor, zal ik antwoorden. Maar vandaag zijn mijn gedachten op het veld, waar ik mijn ploegmaats wil helpen om te winnen.”

Waarna Lukaku de vraag kreeg of een speler het veld moet verlaten als hij racistisch bejegend wordt. “Néén”, luidde het antwoord. “Maar hij moet wél een standpunt innemen. Omdat racisme iets is waar je moet tegen ingaan. Kijk naar Engeland, waar zich de voorbije weken diverse (racistische) incidenten voordeden met spelers van Manchester United en Chelsea. Je mag zo’n debat nooit uit de weg gaan. Voetbal is internationaal, voetbal is multicultureel. Als je echt de beste spelers van de wereld wil aantrekken, moet je hen met open armen verwelkomen. Van hún kant moeten spelers zich aanpassen aan de cultuur waarin ze terechtkomen. Daarom is het van fundamenteel belang om niet te discrimineren, en om te waarderen wat iemand met zijn aanwezigheid teweeg brengt.”

Enkele uren na het interview brak in Cagliari de hel los. Toen de Rode Duivel zich na 72 minuten klaarmaakte om een strafschop te nemen, klonken er oerwoudgeluiden van de tribunes. “Het is 2019 en in plaats van vooruit te gaan, zetten we stappen achteruit”, reageerde Lukaku daags nadien op Instagram. “Als spelers moeten we één front vormen en een statement maken om het voetbal proper en genietbaar te houden voor iedereen.”