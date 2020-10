Roef bij de groep als vervanger voor Van Crombrugge, moet ook Dries Mertens afhaken voor drieluik met Rode Duivels? YP

05 oktober 2020

15u09

Bron: Belga 0 Rode Duivels De selectie van Dries Mertens voor de interlands van de Rode Duivels thuis tegen Ivoorkust (donderdag, vriendschappelijk) en in Engeland (zondag, Nations League) en IJsland (volgende week woensdag, Nations League) is onzeker. Mertens belandde met zijn team Napoli in een corona-epidemie. De Rode Duivels beginnen vanmiddag in Tubeke aan hun voorbereiding.

Italiaans bondscoach Roberto Mancini riep eerder al geen Napoli-spelers op voor de duels van Italië tegen Moldavië, Polen en Nederland. Maandag besliste ook Spaans bondscoach Luis Enrique Napoli-middenvelder Fabio Ruiz uit zijn kern te houden voor de interlands tegen Portugal, Zwitserland en Oekraïne.

Bij Napoli is de schrik groot sinds het competitieduel van vorige week tegen Genoa. Daar steeg het aantal besmettingen intussen tot 22. In totaal zijn nu zeventien spelers uit de Genuese A-selectie besmet geraakt. Door de golf aan positieve coronatesten bij Genoa is Napoli na het onderlinge duel bang voor een soortgelijke besmettingsgolf. Er gingen geruchten dat Napoli-trainer Gennaro Gattuso ook positief heeft getest, maar dat werd door de club tegengesproken. Vandaag worden de spelers en staf opnieuw nader onderzocht. Tot dusver zijn met Piotr Zielinski en Eljif Elmas twee positieve testen van spelers bevestigd.

De club reisde gisteren alvast niet naar Turijn af voor de topper tegen Juventus. De lokale gezondheidsautoriteiten in Napels verboden het team af te reizen. Volgens de Serie A heeft de stad Napels de afspraken omtrent het gezondheidsprotocol, samengesteld door de voetbalbond en de sportminister, niet nageleefd. Hierin is bepaald dat wanneer er coronagevallen in een selectie zijn de andere spelers wel gewoon kunnen trainen en uitkomen in wedstrijden wanneer zij negatief hebben getest.

Roef vervangt Van Crombrugge

Mocht Dries Mertens effectief afzeggen, dan is dat opnieuw een flinke streep door de rekening van bondscoach Roberto Martínez. Die zag eerder al Jan Vertonghen (Benfica) uitvallen met een jukbeenbreuk en ook achter de naam van Dennis Praet (Leicester) staat nog een vraagteken. Ook Eden (Real Madrid) en Thorgan Hazard (Borussia Dortmund) zijn nog steeds buiten strijd.

Ondertussen is ook derde doelman Hendrik Van Crombrugge uitgevallen. De keeper van Anderlecht blesseerde zich gisteren in de topper tegen Club Brugge na contact met Krépin Diatta. Op een definitief verdict is het nog wachten, maar Davy Roef van AA Gent kwam vandaag wel opdagen in Tubeke als mogelijke vervanger in de selectie.

