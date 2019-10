Rode Duivels zonder Lukaku naar Kazachstan NP/PJC

11 oktober 2019

Lukaku stapt straks niet mee op de ruim zes uur durende vlucht naar Kazachstan. Hij keert terug naar Inter, om er zijn quadriceps rust te gunnen. Iedereen tevreden zo, want in Milaan zagen ze hun recordaankoop liever niet te veel spelen. Ook Tielemans verliet de selectie. Hij wordt eerstdaags opnieuw vader. Mignolet, die woensdag de geboorte van eerste zoontje Lex bekendmaakte, reist evenmin mee. “En Dendoncker is nog te ziek om te vliegen”, aldus Martínez. Hij gaf nog mee dat “Praet en Meunier zullen starten in Kazachstan”.

De bond doet er alles aan om de vlucht zo aangenaam mogelijk te maken. Zo reist ze met een Boeing 767 van Air Astana. “Opdat de spelers extra beenruimte hebben”, legt dokter Kris Van Crombrugge uit. “Zij vliegen in business class. Daarnaast zijn er compressiekousen om de bloedsomloop te bevorderen. Maar het belangrijkste is dat we proberen de jetlag te beperken.” In hoofdstad Nur-Sultan is er een tijdsverschil van +4 uur. “Daarom vertrekken we pas in de late namiddag.” Het team arriveert midden in de nacht in Kazachstan (rond 23 uur in België). “Dan kunnen de spelers meteen in bed duiken. Zaterdag kunnen ze uitslapen tot de Kazachse middag. Zo blijven we toch wat in het Belgische ritme.” Zondag na de match vliegen de Duivels terug, met landing in Brussel omstreeks 3.30 uur ‘s nachts.

