Rode Duivels verzamelen in Tubeke: Bornauw en Vanheusden afgezet door vriendin, Dendoncker neemt kind mee voor foto met mascotte

05 oktober 2020

15u27 0 Rode Duivels De Rode Duivels verzamelen weer in het nationaal oefencentrum in Tubeke. Niet alle spelers zijn vandaag al van de partij. Bondscoach Roberto Martínez verwacht zijn topinternationals pas woensdag.

De nationale ploeg speelt duels tegen Ivoorkust (donderdag in Brussel, vriendschappelijk), Engeland (zondag, Nations League) en IJsland (volgende week woensdag, Nations League). Maar het lijstje met afzeggingen is inmiddels al redelijk lang. De bondscoach zag eerder al Jan Vertonghen (Benfica) uitvallen met een jukbeenbreuk en ook achter de namen van Dennis Praet (Leicester) en Dries Mertens (Napoli) staat nog een vraagteken. Ook Eden (Real Madrid) en Thorgan Hazard (Borussia Dortmund) zijn nog steeds buiten strijd.

Ook Hendrik Van Crombrugge is twijfelachtig na zijn blessure in de topper tegen Club Brugge, Davy Roef van AA Gent werd daarom vandaag al als mogelijke vervanger in Tubeke gespot. Verder wel op het appel: onder meer Simon Mignolet, Christian Benteke, Michy Batshuayi, Yari Verschaeren en debutanten Sebastiaan Bornauw en Zinho Vanheusden. Beiden werden door hun vriendin afgezet aan het oefencomplex. Leander Dendoncker nam dan weer een kind mee naar de ingang om samen een foto met de Duivels-mascotte te maken. Leuke beelden.

