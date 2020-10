Rode Duivels vertrekken richting Engeland, dinsdag vliegen ze rechtstreeks naar IJsland NP

10 oktober 2020

Om 11u deze voormiddag vertrokken de Rode Duivels op Zaventem richting Engeland voor het Nations Leagueduel van morgen. De start van een vijfdaagse. Van daaruit reizen ze dinsdag immers meteen naar IJsland. Bondscoach Martínez verkoos om drie dagen in Engeland te blijven - te beginnen vanaf vandaag. Maandag, daags na de clash met de Engelsen, zullen Lukaku en co. een hersteltraining houden op Britse grond. Om vervolgens, dinsdag, naar IJsland te vliegen. Meteen na de match woensdag reizen de internationals terug naar België of naar hun club.

