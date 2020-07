Rode Duivels staan in oktober voor het eerst in de geschiedenis tegenover Nieuw-Zeeland DMM

16 juli 2020

22u09 2 Rode Duivels Primeurtje voor de Rode Duivels in oktober. Eden Hazard en co mogen op 8 oktober de wei in tegen Nieuw-Zeeland. België speelde nooit eerder een interland tegen de All Whites.

Het wedstrijdschema van de Rode Duivels voor het najaar zit met de oefeninterland tegen Nieuw-Zeeland vol. De Rode Duivels spelen in het najaar zes wedstrijden in het kader van de Nations League. In september wachten Denemarken en IJsland. Op 11 oktober trekken de Rode Duivels naar Wembley om Engeland te gaan bekampen in een heruitgave van de kleine finale van het WK in Rusland.

Drie dagen eerder mag Nieuw-Zeeland als sparring partner dienen in het Koning Boudewijnstadion. In diezelfde interlandbreak volgt met IJsland-België op 14 oktober nog een derde match. Halverwege november hetzelfde. Naast de terugwedstrijden van de Nations League tegen Engeland (15 november) en Denemarken (18 november) staat dan op 11 november een oefenpot tegen Zwitserland op de Heizel op het menu.

Het speelschema van de Rode Duivels dit najaar:

Denemarken-België: 5/9

België-IJsland: 8/9

Engeland-België: 11/10

IJsland-België: 14/10

België-Zwitserland: 11/11

België-Engeland: 15/11

België-Denemarken: 18/11

