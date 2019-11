Rode Duivels spelen twee keer in Sint-Petersburg op het EK, poulematch tegen Denemarken in Kopenhagen Redactie

22 november 2019

12u56 10 Rode Duivels De Rode Duivels zullen tijdens het EK van 2020 twee groepswedstrijden in Sint-Petersburg afwerken. Dat bleek na een loting op het UEFA-hoofdkwartier in het Zwitserse Nyon.

België is op Euro 2020 ingedeeld in een groep met Rusland en Denemarken. Die twee landen spelen volgende zomer gastheer voor het EK en mogen dus in principe hun groepswedstrijden voor eigen volk afwerken. Maar omdat beide landen in dezelfde poule worden onderverdeeld, groep B met België als reekshoofd, moest een loting bepalen wie in het onderlinge duel tussen Denemarken en Rusland het thuisvoordeel zou krijgen.

Denemarken trok aan het langste eind en zal dus Rusland ontvangen in Kopenhagen. De Russen spelen hun thuiswedstrijden in Sint-Petersburg tegen België en een nog te bepalen land, Wales of Finland. De derde groepswedstrijd in Sint-Petersburg wordt er een tussen de Rode Duivels en opnieuw Wales of Rusland. Op 30 november wordt in Boekarest geloot voor de poules van het EK (12 juni - 12 juli 2020).

Loting voor barrages

Momenteel zijn 20 landen geplaatst voor het EK en daar komen nog vier plekken bij. Voor de vier plekken zijn nog zestien landen in de race en deze zijn onderverdeeld in vier routes. Deze routes zijn gemaakt op basis van de prestaties in de Nations League. De wedstrijden in de halve finale worden op 26 maart gespeeld, de finales volgen op 31 maart. Opvallend: er is geen uit- en thuiswedstrijd.

De twee hoogstgeplaatste teams uit de Nations League krijgen een thuiswedstrijd in de halve finale. De nummer 1 speelt tegen het laagstgeplaatste land en de nummer twee treft nummer drie. Van elke route gaat één land naar het EK.

D-route

Halve finales:

Georgië - Wit-Rusland

Noord-Macedonië - Kosovo

C-route

Halve finales

Schotland - Israël

Noorwegen - Servië

B-route

Halve finales:

Bosnië en Herzegovina - Noord-Ierland

Slowakije - Ierland

A-route

Halve finales:

IJsland - Roemenië

Bulgarije - Hongarije