Rode Duivels oefenen op 8 oktober tegen Ivoorkust in plaats van tegen Nieuw-Zeeland Redactie

25 september 2020

21u20 2 Rode Duivels De Rode Duivels nemen het op 8 oktober op tegen Ivoorkust in plaats van Nieuw-Zeeland. Als gevolg van organisatorische problemen te wijten aan de strikte COVID-19-maatregelen, haken de Nieuw-Zeelanders af. Bij Ivoorkust spelen onder meer Wilfried Zaha (Crystal Palace) en Nicolas Pépé (Arsenal).

“We zijn bijzonder ontgoocheld dat we deze beslissing moeten nemen maar we hebben dit gedaan in het belang van onze spelers”, zegt Andrew Pragnell, CEO van de Nieuw-Zeelandse voetbalbond. “Het is in de gegeven omstandigheden onmogelijk om voldoende spelers naar België te laten overkomen en daarna tijdig opnieuw terug naar hun club te laten gaan zonder dat ze aan hun clubverplichtingen verzaken.”

Bondscoach Roberto Martínez vindt het sneu voor de Nieuw-Zeelanders dat ze moeten afzeggen, maar is ook wel blij met Ivoorkust als vervanger. “Het is een ploeg met sterke individuen van het hoogste niveau en die op dit moment erg sterk presteren, zoals Wilfried Zaha (Crystal Palace) en Nicolas Pépé (Arsenal). Het is ook een perfecte sparringpartner voor onze eerste interlandperiode waarin we drie wedstrijden spelen. Hopelijk is er ook een kans om al een aantal fans toe te laten. Dat is toch ook iets waar we met z’n allen naar uitkijken.” Bij de Ivorianen spelen onder meer nog Serge Aurier (Tottenham) en Yohan Boli (ex-STVV). Simon Deli (Club Brugge) verzamelde tot nu 15 caps voor zijn nationale ploeg.

De laatste keer dat België en Ivoorkust het tegen elkaar opnamen, was op 5 maart 2014. Toen werd het een 2-2-gelijkspel in het Koning Boudewijnstadion na doelpunten van Fellaini, Nainggolan, Drogba en een late gelijkmaker van Gradel.