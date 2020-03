Rode Duivels niet naar Qatar: vierlandentoernooi met Kroatië, Portugal en Zwitserland afgelast Redactie

11 maart 2020

20u36 37 Rode Duivels Het vierlandentoernooi, waar de Rode Duivels eind deze maand aan zouden deelnemen als voorbereiding op het EK, gaat niet door. Dat meldt de Belgische voetbalbond.

Eerder had de Qatarese federatie al aangegeven dat alle wedstrijden in het land achter gesloten deuren doorgaan wegens het coronavirus. Maar de ‘Qatar Airways International Cup’ wordt dus volledig afgelast. Een streep door de rekening van de Belgische voetbalbond, die 2,7 miljoen euro zou ontvangen voor de deelname in Qatar. Hoe de Rode Duivels het Europees Kampioenschap - dat voorlopig gewoon doorgaat - nu zullen voorbereiden, is nog niet duidelijk.

De KBVB hield wel rekening met een plan B. Op het recente UEFA-congres praatten de vier landen België, Kroatië, Portugal en Zwitserland over de mogelijkheid om in geval van annulatie van het toernooi de oefenduels tóch te organiseren in één van de vier landen. “In België wordt lastig”, valt te horen in bonds­entourage. In Zwitserland evenzeer, want in dat land zijn de maatregelen tegen het coronavirus bijzonder stevig – de competitie is er vorige week stilgelegd. Met z’n allen naar Portugal, dan maar? Afwachten.

We just received the info from Qatar that due to the current situation worldwide the Qatar Airways International Tournament will have to be cancelled. Belgian Red Devils(@ BelRedDevils) link