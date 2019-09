Rode Duivels na afloop: “De coach was boos tijdens de rust. Terecht” Redactie

06 september 2019

23u13

Bron: VTM 1 Rode Duivels De Rode Duivels wonnen vanavond op de vijfde speeldag in groep I van de EK-kwalificaties met 0-4 van voetbaldwerg San Marino. Youri Tielemans, Nacer Chadli en Michy Batshuayi reageerden na de partij.

Chadli: “Blij dat ik goed ben ingevallen”

“Ik ben heel blij dat ik mocht spelen. Ik ben ook blij dat ik goed ingevallen ben. Met een assist en een doelpunt heb ik het team geholpen. San Marino speelde een goede defensieve wedstrijd. Daardoor creëerden we weinig kansen. Wat de bondscoach tijdens de rust zei? Geen idee, ik was aan het opwarmen.”

Batshuayi: “San Marino was een moeilijke tegenstander”

“Het was een zware wedstrijd. San Marino was een lastige tegenstander. We speelden een slechte eerste helft. Op een goeie dag had ik er vier of vijf kunnen maken, maar ik had al een tijdje niet gespeeld. Het belangrijkste is dat we gewonnen hebben.”

Tielemans: “De coach was boos tijdens de rust. Terecht”

“We hebben ons ding gedaan: 0-4 gewonnen. We moeten ons nu concentreren op de volgende wedstrijd. Waarom het zo moeilijk liep? Ik denk dat we vooraan meer moesten bewegen en meer in één tijd moesten spelen. En de coach was boos tijdens de rust. Terecht.”