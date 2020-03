Rode Duivels mogen zich in Nations League meten met Engeland, Denemarken en IJsland TLB/DMM

03 maart 2020

18u45 30 Nations League In Amsterdam is zonet geloot voor de groepsfase van de tweede editie van de UEFA Nations League. De Rode Duivels nemen het daarin op tegen Engeland, Denemarken en IJsland.

Engeland kennen de Belgen nog goed van het meest recente WK. De Rode Duivels namen het in Rusland nog twee keer op tegen de mannen van Gareth Southgate, die er nog steeds bondscoach is. De Duivels wonnen toen beide duels (een keer met 1-0 en in de kleine finale met 2-0). De Engelsen haalden in de vorige editie van de Nations League wel de ‘Final Four’, maar de finale halen lukte niet.

Denemarken komen de Rode Duivels dan weer komende zomer tegen op het WK, dus ook die ploeg zullen de Belgen door en door kennen wanneer het Nations League-duel gepland staat. En de derde tegenstander, IJsland, kennen de mannen van Roberto Martínez nog uit de vorige editie van de Nations League. Toen wonnen de Belgen in de groepsfase twee keer (0-3 en 2-0).

De groepsfase wordt gespeeld tussen begin september en medio november. De vier groepswinnaars stoten door naar de Final Four, de vier landen die laatste worden in hun groep degraderen naar de B-divisie. Voor de nummers twee en drie verandert er niets. De Final Four wordt begin juni 2021 gehouden..

55 landen gingen de bokaal in. Zij zijn onderverdeeld in vier divisies, met de sterkste zestien landen in de A-divisie, tegenover twaalf landen in de vorige editie. Daarbij ook België: de Rode Duivels grepen in november 2018 door een 5-2 nederlaag in Zwitserland naast de Final Four, maar wisten dankzij een tweede plaats in hun groep wel in de A-divisie te blijven - enkel de laatste degradeerde immers op papier. In realiteit tuimelde er door het aangepaste concept geen enkel land uit de hoogste divisie. In de finale haalde Portugal het uiteindelijk van Nederland.