Rode Duivels mogen zich in Nations League meten met Engeland, Denemarken en IJsland TLB/DMM

03 maart 2020

18u22 16 Nations League In Amsterdam is zonet geloot voor de groepsfase van de tweede editie van de UEFA Nations League. De Rode Duivels nemen het daarin op tegen Engeland, Denemarken en IJsland.

De groepswinnaar kwalificeert zich, net al in de vier andere groepen, voor de Final Four. Die wordt in juni volgend jaar gespeeld. De laatste van elke groep degradeert naar de B-divisie.

