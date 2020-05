Rode Duivels mogen toch naar Denemarken: Kopenhagen blijft EK-gaststad GVS

07 mei 2020

21u42 2 Rode Duivels De Deense hoofdstad Kopenhagen blijft volgend jaar gaststad voor EURO 2020, zo bevestigde burgemeester Frank Jensen vanavond tijdens een persconferentie in het stadhuis.

De voorbije weken was het plots onzeker of Kopenhagen volgend jaar een gaststad zou blijven voor het uitgestelde EK voetbal. De Deense hoofdstad, waar de Rode Duivels hun tweede groepswedstrijd afwerken tegen Denemarken, fungeert in die periode immers ook als startplaats voor de Tour de France.

Naast het duel van België tegen Denemarken worden in het Parken Stadion in Kopenhagen nog twee groepswedstrijden en een achtste finale georganiseerd. De datums van die wedstrijden liggen nog niet vast. Volgens de Deense voetbalbond DBU zullen de groepswedstrijden plaatsvinden tussen 12 en 21 juni 2021, de achtste finale sluit het Deense EK-hoofdstuk op 28 juni af. Op 2 juli 2021 staat vervolgens de Grand Départ van de Tour de France in Kopenhagen geprogrammeerd.

De Deense autoriteiten staan dus voor een grote uitdaging beide evenementen quasi tegelijkertijd in goede banen te leiden.