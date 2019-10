Rode Duivels met heel wat vertraging op weg naar Kazachstan RL/XC

11 oktober 2019

16u37 3

De Rode Duivels plaatsten zich gisteren met een klinkende 9-0-zege tegen San Marino als eerste voor het EK 2020. Vandaag vertrokken de Belgen richting Kazachstan, waar ze zondag hun achtste EK-kwalificatiematch afwerken. Adnan Januzaj en Christian Benteke namen hun kussen mee voor de lange reis, Thibaut Courtois dolde dan weer even met de camera. Hun vliegtuig steeg daarnaast met 1 uur en 45 minuten vertraging op, wegens een extra bagagecontrole en verkeerde laadlijsten. De landing in het Kazachse Nur-Sultan is daardoor pas voorzien rond 4 uur ’s ochtends (plaatselijke tijd).