Rode Duivels kunnen woensdag bij nederlaag leidersplaats op FIFA-ranking verliezen

Er staat voor de Rode Duivels woensdagavond (om 20u45) op de vierde speeldag van de Nations League, op bezoek bij IJsland, meer op het spel dan de strijd om de leidersplaats in groep 2 van de A-divisie. Bij verlies in IJsland en winst van Frankrijk, dat gelijktijdig op bezoek gaat bij Kroatië, verliezen de Duivels hun eerste plaats op de FIFA-ranking.

Na het gelijkspel in de vriendschappelijke wedstrijd van afgelopen donderdag in Brussel tegen Ivoorkust (1-1) en de 2-1-nederlaag zondag op Wembley in de Nations League tegen Engeland tellen de Duivels in de virtuele FIFA-ranking 1760,85 punten. Dichtste achtervolger Frankrijk won vorige week vriendschappelijk van Oekraïne (7-1) en speelde zondag in de Nations League 0-0 gelijk tegen Portugal. De Fransen tellen momenteel 1745,79 punten.

Als Frankrijk woensdag in Kroatië wint, komen de Fransen op 1751,78 punten. Dat is nog steeds onder de Rode Duivels, tenzij die verliezen in IJsland. Dan verliezen de Duivels enkele punten en zakken ze tot 1749,49 punten.

De Rode Duivels staan sinds 20 september 2018 nu al meer dan twee jaar onafgebroken op de eerste plaats van de FIFA-ranking. Van november 2015 tot maart 2016 viel die eer hen ook al eens te beurt. Slechts drie landen stonden ooit nog langer op nummer één. Als de Belgen tot het uitgestelde EK van volgend jaar op de eerste plaats blijven, wippen ze zelfs over Duitsland dat in ­totaal al 1148 dagen aan kop stond. Brazilië (4699 dagen aan de kop) en Spanje (1959 dagen) vormen de onbedreigde top 2.

