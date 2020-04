Rode Duivels komen pas op 5 september weer in actie PJC/KDZ

02 april 2020

06u54 0

Pech voor de fans van de Rode Duivels. Tot en met juni is er geen interlandvoetbal - niet in de kwalificaties, maar ook niet vriendschappelijk - waardoor België ten vroegste op 5 september in Denemarken (Nations League) opnieuw in actie komt. Voor de Red Flames is hun eerstvolgende interland op 18 september tegen Roemenië (EK-kwalificatie). De matchen tegen Litouwen en Nederland gaan niet door. De UEFA stelt de EK’s voor vrouwen en beloften met één jaar uit: van 2021 naar 2022.

Intussen heeft Adidas beslist om de lancering van de nieuwe uitshirts van de Duivels uit te stellen, waarschijnlijk met een jaartje. De shirts die al geleverd werden aan winkels maar nog niet te koop waren, worden ook teruggeroepen. Het gaat om de nieuwe witte shirts, die normaal rond deze periode op de markt hadden moeten komen. Bij Adidas wilden ze dat nieuws gisteren niet bevestigen en ook de KBVB is nog niet op de hoogte. Het nieuwe rode EK-shirt werd in november 2019 al gelanceerd.