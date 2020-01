Rode Duivels kennen hun sparringpartners op stage in maart: Portugal en Zwitserland SK

30 januari 2020

12u44 8 Rode Duivels Nieuws over de Rode Duivels. De trainingsstage in Qatar gaat zoals gepland door eind maart. Onze nationale voetbalploeg speelt er twee wedstrijden: eentje tegen Portugal en een tegen Zwitserland.

Stip alvast vrijdag 27 maart en maandag 30 maart in de agenda aan. De Rode Duivels komen dan twee keer in actie voor een oefenpartij in het kader van een trainingsstage in Qatar. Eden Hazard en co spelen op vrijdag 27 maart in Doha tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo. Maandag 30 maart kunnen ze tegen Zwitserland revanche nemen voor de 5-2-nederlaag in de Nations League eind 2018.

De aanvangsuren van beide wedstrijden moeten nog vastgelegd worden. De stage van de Rode Duivels zal vermoedelijk doorgaan van maandag 23 maart tot en met maandag 30 maart. De bestemming wordt dus Qatar. Bondscoach Roberto Martínez wilde richting een land “met veel zon” trekken, want “vitamine D is heel belangrijk - er bestaan veel studies over het heilzame effect ervan”.

“Het trainingskamp in maart is zeer belangrijk. Twee jaar geleden legden we toen de basis voor onze goede WK-campagne”, vertelde de bondscoach enkele dagen geleden. “Vooral voor de jongens die bij hun club minder aan de bak komen, wordt het interessant. Sommigen speelden al 3.000 minuten voor hun club. Voor anderen is het een mogelijkheid hun ritme op te pikken.”

VIDEO: Roberto Martínez over het oefenkamp van de Rode Duivels in maart

Officieel: basiskamp in Tubeke

De FIFA maakte bovendien ook bekend dat het basiskamp van de Rode Duivels voor het EK officieel in Tubeke zal liggen. De bondscoach was begin december meteen in actie geschoten in de zoektocht naar een kamp, nadat er bij de loting het slechtst mogelijke scenario uit de bus was gekomen. Als tussenoplossing leek de bondscoach, die het aantal vluchturen beperkt wil houden, voor een minikamp in Denemarken te kiezen, maar die plannen werden naar de vuilbak verwezen, de bedoeling is om zoveel mogelijk tijd in Tubeke door te brengen.