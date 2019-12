Rode Duivels in maart vrijwel zeker naar Doha voor vierlandentoernooi SK

07 december 2019

De Rode Duivels spelen zo goed als zeker in de week van 18 tot 26 maart in Doha, Qatar een vierlandentoernooi met Portugal, Zwitserland en Kroatië. Bronnen binnen de voetbalbond spreken van ‘veel kans op deelname’. Elke ploeg zal er twee wedstrijden spelen. Daarmee gaat de bond in op een lucratief financieel bod van de Qatarese voetbalbond. Die wil met dit prestigieus toernooi publiciteit maken voor het WK in Qatar in de winter van 2022. In maart schommelt de temperatuur in Doha tussen 21 en 26 graden.

