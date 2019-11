Rode Duivels geven blik achter de schermen bij shoot voor nieuwe ploegfoto, Batshuayi niet bijster enthousiast over resultaat TLB/DMM

13 november 2019

De Rode Duivels spelen tegen Rusland (16 november in Sint-Petersburg) en Cyprus (19 november in Brussel) voor het eerst in hun nieuwe EK-uitrusting. En bij zo’n nieuw tenue, hoort uiteraard een nieuwe ploegfoto. Die maakten de mannen van bondscoach Roberto Martínez vandaag. Nieuwkomer Elias Cobbaut is onder meer van de partij, net als vier doelmannen én Michy Batshuayi. Maar de spits van Chelsea is niet helemaal tevreden met het resultaat, zo maakt hij duidelijk op Twitter (zie onder). Wie altijd al eens een vlieg op de muur wilde zijn bij zo’n fotoshoot van de Rode Duivels, kan terecht in bovenstaande video. De nationale ploeg gunt u daarin een blik achter de schermen bij het shoot.

De Rode Duivels steunen ook ‘Rode Neuzen Dag’, een goed doel op poten gezet door VTM en Qmusic. De focus ligt op het lichamelijke en mentale welzijn bij jongeren. De internationals poseerden tijdens de fotoshoot ook goedlachs met een rode neus op (zie boven) en signeerden een shirt dat geveild zal worden. Vorig jaar bracht ‘Rode Neuzen Dag’ 4.269.073 euro op.

De nationale ploeg trainde ook al een keer, evenwel zonder Romelu Lukaku en Thomas Vermaelen. Geen van hen haakte voorlopig af. Leandro Trossard verliet de training, die open was voor het publiek, twintig minuten voor het einde. Hieronder kunt u trainingsbeelden van vandaag bekijken.

Thanks guys I love it 😂 https://t.co/ozdLbKWeIF pic.twitter.com/qtu0Zr7jPl Michy Batshuayi(@ mbatshuayi) link

Ook Jan Vertonghen, die ontbreekt door een blessure, liet op Twitter overigens van zich horen:

😘😘😘 pic.twitter.com/3A3kO8VhKC Belgian Red Devils(@ BelRedDevils) link