Rode Duivels en Denen knielen voor 'Black Lives Matter'

05 september 2020

Voor België en Denemarken écht begonnen aan hun openingswedstrijd van de Nations League, knielden de spelers voor de ‘Black Lives Matter’-beweging. Daarmee willen ze hun protest tegen racisme in het voetbal en de wereld uitspreken. Het is niet de eerste keer dat Romelu Lukaku knielt voor ‘Black Lives Matter’. De spits van Inter deed hetzelfde nadat hij eind juni scoorde tegen Sampdoria. Het was namelijk zijn eerste doelpunt na de dood van George Floyd, die in de Verenigde Staten omkwam na geweld door de politie. Ook nu was Lukaku duidelijk de fanatiekste: ‘Big Rom’ stak als enige de hand resoluut in de lucht.

