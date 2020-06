Rode Duivels dit najaar zonder publiek? UEFA-arts verwacht interlands de komende maanden achter gesloten deuren NVE

30 juni 2020

11u10

Bron: Belga 0 Rode Duivels Tim Meyer, de voorzitter van de medische commissie van de UEFA, verwacht dat de Nations League en vriendschappelijke interlands dit jaar allemaal achter gesloten deuren zullen plaatsvinden. Zo ook voor onze Rode Duivels, die acht wedstrijden hebben ingepland tussen september en november.

Meyer legde aan het Duitse persagentschap DPA uit dat er nog geen definitieve beslissing werd genomen over de maatregelen, maar dat bij de UEFA aangesloten landen zonder omwegen verplicht zijn de regels van de overkoepelende Europese voetbalfederatie te volgen. Dat geldt ook voor landen als Servië en Wit-Rusland die de aanwezigheid van supporters bij wedstrijden momenteel toestaan.

Meyer liet weten te verwachten dat de UEFA snel met een officiële beslissing zal komen. “De situatie voor interlandvoetbal is veel ingewikkelder dan voor de nationale competities”, zei hij nog. “Die spelers blijven in één land. Ook voor de Champions League-eindronde, in Lissabon, en de Europa League-eindronde, in Duitsland, geldt dat. Het eindtoernooi van de Nations League (dat ook in één land doorgaat, red.) is daarom ook makkelijker te organiseren. Bij verplaatsingen buiten het grondgebied moet er ook gekeken worden naar de wetgeving in het andere land en de beschikbaarheid van laboratoria.”

Meyer heeft ervaring met het opstellen van een protocol. Hij dirigeerde de werkgroep die het protocol voor de Bundesliga opstelde. Dat protocol diende als model voor de heropstart in de overige nationale competities. Toch vindt hij niet dat op die manier een heel seizoen kan afgewerkt worden. “Er zijn grote inspanningen geleverd voor de negen resterende speeldagen in de Bundesliga, met frequente tests en strikte regels. Bij de start van het nieuwe seizoen midden september zal het anders moeten. We moeten ook verschillende scenario’s in ons hoofd hebben, bij een mogelijke tweede golf. Al mag er niet verwacht worden dat we snel opnieuw voor volle stadions gaan spelen. Daar is een vaccin voor nodig. En dat kost tijd.”

De Rode Duivels hopen in het najaar toch fans te mogen ontvangen in het Koning Boudewijnstadion. “Daarvoor wordt het afwachten wat de Nationale Veiligheidsraad zal beslissen”, klonk het eerder deze maand bij Manu Leroy, de communicatiedirecteur van de Belgische voetbalbond. “Wij staan klaar om scenario’s te beginnen bouwen in functie van hoeveel mensen per vierkante meter we zullen mogen ontvangen in ons stadion. Daar is wel behoorlijk wat ruimte. Afhankelijk van wat beslist wordt, zullen wij een plan uitwerken zodat iedereen veilig naar het stadion kan komen.”

Zo zou het programma van de Rode Duivels er dit najaar moeten uitzien:

Denemarken-België (Nations League): 5 september

België-IJsland (Nations League): 8 september

Engeland-België (Nations League): 9 oktober

IJsland-België (Nations League): 12 oktober

+ Oefenwedstrijd in deze interlandperiode

België-Engeland (Nations League): 12 november

België-Denemarken (Nations League): 15 november

+ Oefenwedstrijd in deze interlandperiode