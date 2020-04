Rode Duivels behouden eerste plaats op ongewijzigde FIFA-ranking XC

09 april 2020

10u58 0 Rode Duivels De Rode Duivels blijven de nummer 1 op de nieuwe FIFA-wereldranglijst. Omdat er door de coronacrisis geen noemenswaardige interlands zijn gespeeld sinds de publicatie van de vorige ranking in februari, blijft alles bij het oude.

Roberto Martínez had voor eind maart een stage ingepland in Qatar, waar oefeninterlands tegen Europees kampioen en Nations League-winnaar Portugal (FIFA 7) en Zwitserland (FIFA 12) op het programma stonden. Die stage moest dienen als voorbereiding op het EK van deze zomer, waar Kevin De Bruyne en co het in de groepsfase zouden opnemen tegen achtereenvolgens Rusland (FIFA 38), Denemarken (FIFA 16) en Finland (FIFA 58). Maar door de coronapandemie werd de stage afgelast en het EK uitgesteld naar de zomer van 2021. Alle interlandvoetbal ligt sowieso nog enkele maanden stil.

België blijft het FIFA-klassement aanvoeren met 1.765 punten. Wereldkampioen Frankrijk (1.733 ptn) en Brazilië (1.712 ptn) vervolledigen de top drie. Engeland en Uruguay volgen in hun spoor, voor vicewereldkampioen Kroatië en Portugal. Spanje, Argentinië en Colombia maken in die volgorde de top tien vol.

België staat bovenaan de FIFA-ranking sinds september 2018 en bekleedde de eerste plaats al van november 2015 tot en met maart 2016. De eerstvolgende ranking wordt op 11 juni gepubliceerd.

FIFA-ranking op 9 april

1. (1) BELGIË 1765 punten

2. (2) Frankrijk 1733

3. (3) Brazilië 1712

4. (4) Engeland 1661

5. (5) Uruguay 1645

6. (6) Kroatië 1642

7. (7) Portugal 1639

8. (8) Spanje 1636

9. (9) Argentinië 1623

10.(10) Colombia 1622

11.(11) Mexico 1621

12.(12) Zwitserland 1608

13.(13) Italië 1607

14.(14) Nederland 1604

15.(15) Duitsland 1602

16.(16) Denemarken 1598

17.(17) Chili 1579

17.(17) Zweden 1579

19.(19) Polen 1559

20.(20) Senegal 1555

