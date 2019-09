Rode Duivels behouden eerste plaats op FIFA-ranking, Frankrijk wipt over Brazilië XC

18 september 2019

09u35

Bron: Belga 0 Rode Duivels De Rode Duivels blijven op de nieuwe FIFA-ranking, die morgen officieel wordt gepubliceerd, de eerste plaats bezetten. Met 1.752 punten voert België de stand aan voor Frankrijk (1.725 ptn). De wereldkampioen wipt over Brazilië (1.719 ptn) naar de tweede plaats.

Sinds de vrijgave van het huidige klassement, op 25 juli, speelden de troepen van Roberto Martínez twee wedstrijden. In de kwalificaties voor Euro 2020 werd zowel in San Marino als Schotland met 0-4 gewonnen. San Marino is op 10 oktober ook de volgende tegenstander voor Eden Hazard en co. Een logische overwinning in het Koning Boudewijnstadion tegen de rode lantaarn in het klassement (nummer 211) volstaat om mathematisch zeker te zijn van kwalificatie. Drie dagen later (13 oktober) speelt België in Kazachstan (116de).

De Rode Duivels voeren de FIFA-stand aan sinds september 2018 en bekleedden de eerste plaats al eens eerder van november 2015 tot en met maart 2016.

Engeland (1.662 ptn) behoudt in het nieuwe klassement de vierde plek voor Europees kampioen Portugal (1.643 ptn), dat van positie wisselt met Uruguay (1.639 ptn). Spanje (1.631 ptn) wipt als zevende over vicewereldkampioen Kroatië (1.625 ptn) en Colombia (1.622 ptn). Argentinië (1.614 ptn) sluit de top tien.